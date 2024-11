Nel corso di un intervento chirurgico su un pesce rosso, è stata eseguita un’anestesia generale. Si tratta di un’impresa veterinaria incredibile e senza precedenti, quella che ha curato il tumore di un piccolo pesce di nome Merlin.

Pesce rosso con un tumore

Quando è stato portato per la prima volta dal veterinario, a Dublino, un piccolo pesce rosso di nome Merlin, di 17 anni, si presentava in pessime condizioni, facendo fatica a nutrirsi a causa di una brutta escrescenza tumorale vicino al suo occhio sinistro. I suoi proprietari erano molto preoccupati per il loro pesciolino di 7 centimetri. Si sono così affidati alla veterinaria Emer O’Reilly, che ha deciso di intervenire con la chirurgia.

O’Reilly ha affermato: “Il proprietario di Merlin, preoccupato, temeva che sarebbe stato necessario sopprimerlo, ma abbiamo accennato alla possibilità di provare a rimuovere l’escrescenza, che sospettavamo fosse un tumore“.

L’incredibile operazione con anestesia su un pesce rosso

Quello praticato dalla veterinaria sul piccolo Merlin, non è stato un intervento come tanti, presentandosi invece come una vera e propria sfida. “L’operazione in sé è stata piuttosto semplice. Questo, però, è stato il nostro primo caso di somministrazione di un’anestesia generale a un pesce, il che è stato sicuramente impegnativo”, ha dichiarato la veterinaria.

Scendendo più nei dettagli, O’Reilly ha dichiarato: “La parte difficile è stata portare Merlin al giusto livello di anestesia, spostandolo in diverse vasche d’acqua con diversi livelli di anestetico. Questo approccio cauto ha permesso a Merlin di addormentarsi, mentre l’acqua anestetizzata filtrava tra le sue branchie”.

Tramite questa operazione incredibile, la veterinaria è riuscita ad asportare la maggior parte possibile dell’escrescenza tumorale. Dopo l’operazione, il pesce rosso è stato coccolato con un bagno rigenerante di 30 minuti. Tutti quelli coinvolti nell’operazione hanno espresso la loro grande felicità per il successo ottenuto, lavorando a un intervento che non ha precedenti. I proprietari, al settimo cielo, hanno riportato a casa Merlin, che ha ricominciato a mangiare serenamente.