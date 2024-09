La proprietaria è in ospedale, il cane resta chiuso in casa e viene salvato dai vigili del fuoco FOTO

A Busto Arsizio, in provincia di Varese, i vigili del fuoco hanno salvato un cane che era rimasto chiuso in casa. Tutto è avvenuto martedì mattina.

La proprietaria, raccontano le cronache locali, da lunedì era in ospedale per essere sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e il cane era rimasto da solo a casa, senza che nessuno potesse prendersi cura di lui.

I familiari della donna, che si sono visti impossibilitati a entrare in casa per recuperare l’animale, hanno così lanciato l’allarme e hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco, i quali si sono recati sul posto per intervenire. I vigili, spiegano, utilizzando una scala, sono entrati dalla finestra e hanno preso in custodia il cane per poi affidarlo al fratello della proprietaria.