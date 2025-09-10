La storica scritta «Costa Smeralda», incisa su una grande roccia che accoglie chi arriva nel tratto costiero a nord-est della Sardegna, è stata vandalizzata. Durante la notte, un gruppo di attivisti pro-Palestina l’ha ricoperta con vernice rossa, che scorre lungo la pietra come rivoli di sangue. A pochi metri di distanza sono comparsi cartelli con la scritta “Palestina libera”, divenuta ormai il motto delle manifestazioni che negli ultimi giorni si stanno moltiplicando sull’isola.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per risalire ai responsabili, mentre è già stato predisposto l’intervento per ripulire la roccia nelle prossime ore. L’atto vandalico rappresenta l’ultimo capitolo di una serie di contestazioni legate alla presenza di cittadini israeliani in Sardegna, la cui permanenza ha alimentato forti tensioni politiche e sociali.

Turisti israeliani tra lusso, protezione e contestazioni

Le proteste sono esplose dopo l’attivazione di un collegamento diretto tra Olbia Costa Smeralda e Tel Aviv. I primi arrivi hanno riguardato un gruppo di giovani israeliani, ufficialmente dipendenti della compagnia telefonica Cellcom Israel. Tuttavia, secondo alcune voci, si tratterebbe in realtà di soldati dell’Idf, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, in “vacanza di decompressione” concessa dal governo israeliano.

Il loro soggiorno è avvenuto in un resort extralusso, il Mangia’s Curio Collection, dove una notte può costare fino a 5mila euro. A garantire la sicurezza dei turisti sono la Digos e altre forze dell’ordine, che presidiano costantemente l’area.

Già all’atterraggio del primo volo, a Olbia, il gruppo era stato accolto da cori ostili e dallo slogan “killers not welcome”. Nei giorni seguenti, cortei e presidi hanno accompagnato la loro permanenza, culminando nella marcia davanti al resort.