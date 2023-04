La rapida transizione degli appuntamenti online: la tendenza principale degli ultimi anni

Il mondo sta cambiando molto velocemente e quando si tratta dello sviluppo della tecnologia, i cambiamenti sono a volte così rapidi che è semplicemente impossibile tenerne traccia. Sembra che proprio di recente ci siamo rallegrati di avere l’opportunità di chattare sui social network o parlare su Skype, e oggi ci si sono aperte opportunità di comunicazione assolutamente incredibili.

Possiamo facilmente comunicare con una persona dall’altra parte del mondo, inoltre, possiamo farlo in modo completamente gratuito. Possiamo organizzare un appuntamento video o guardare le nostre serie preferite insieme, anche se ci sono migliaia di chilometri tra noi e un’altra persona. E possiamo incontrare decine di nuove persone ogni giorno, senza nemmeno uscire di casa.

Diteci, potevate immaginarlo dieci anni fa? O una ventina di anni fa? Siamo sicuri che la maggioranza risponderà “no”.

È difficile dire quante chat video casuali esistano al momento nel mondo. Ce ne sono migliaia! Tra questi ci sono sia quelli di fama mondiale che quelli molto di nicchia — quelli in cui ci sono molti meno utenti, ma che uniscono persone che la pensano allo stesso modo.

Se parliamo di chat video famose e consolidate, possiamo citare alcuni esempi:

Chatrandom: una chat video casuale popolare e abbastanza funzionale che, oltre a chattare faccia a faccia con partner di chat casuali, offre diverse funzionalità interessanti. Ad esempio, ci sono filtri di genere e geografici, una ricerca di interlocutori per interessi e chat room tematiche per molti partecipanti. C’è anche una chat separata con le ragazze, ma dovrai pagare un account premium per accedervi.

Videochat IT: una chat roulette italiana unica, il cui principale vantaggio è un filtro di genere privo di errori e, soprattutto, puoi utilizzare tutte le funzionalità di Videochat IT gratuitamente durante il periodo di prova. La chat si distingue per la moderazione di alta qualità e il servizio di supporto responsabile. Non ci sono profili falsi e bot, il che rende la comunicazione non solo più confortevole, ma anche più sicura. Inoltre, c’è un traduttore di messaggi integrato, che elimina qualsiasi barriera linguistica. Molto confortevole!

Tango: non proprio una chat video casuale nel senso comune, ma piuttosto una piattaforma di streaming video che funziona sia sul web che in un’applicazione mobile. Non c’è un collegamento tematico in Tango, quindi qui puoi trovare una trasmissione su quasi tutti gli argomenti. Oppure puoi ospitare tu stesso una trasmissione video e raccogliere molti spettatori. Puoi anche guadagnare denaro in Tango se diventi un personaggio popolare.

Bigo Live: un altro servizio di streaming video, ma ha un collegamento tematico — videogiochi. Puoi selezionare qualsiasi gioco e vedere immediatamente l’elenco delle trasmissioni che vi si stanno svolgendo al momento. Oppure puoi avviare tu stesso uno streaming di gioco se vuoi raccogliere molti spettatori e condividere la tua esperienza di gioco. Naturalmente, questo formato non è molto adatto per gli appuntamenti con la prospettiva di una relazione romantica, ma come strumento per un piacevole passatempo, l’opzione è abbastanza praticabile.

Bazoocam: una chatroulette abbastanza nota che opera da oltre un decennio. Ha un pubblico molto attivo e variegato. Anche se Bazoocam non può vantare un’ampia funzionalità. Non esiste un filtro di genere e nessuna ricerca per paese e Bazoocam non ha nemmeno un’app mobile. Tuttavia, ci sono mini-giochi online e la sua piattaforma di streaming video 18+. Questo è sufficiente per molti utenti per scegliere Bazoocam, ma dipende da te!

OmeTV: una chat video minimalista e abbastanza funzionale. Qui puoi impostare una ricerca di interlocutori per sesso e paese, utilizzare il traduttore di messaggi integrato e divertirti a chattare con estranei. Il servizio ha una versione web, così come le app ufficiali per iOS e Android. Tuttavia, vale la pena ricordare che il filtro di genere in OmeTV non funziona con la stessa precisione del già citato Videochat TR ed è spesso errato.