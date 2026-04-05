Il primo amore è quello dell’adolescenza o della prima giovinezza, e ha una caratteristica che lo distingue da tutti gli altri: è l’amore che si spera che sia giusto più di quanto lo sia davvero. È costruito su aspettative romantiche che si sono formate guardando film, leggendo romanzi, ascoltando canzoni. È l’amore da favola che si è sognato, e quando arriva si fa di tutto per farlo corrispondere a quell’immagine ideale.