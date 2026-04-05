La teoria dei tre amori: perché dicono che incontriamo tre persone importanti nella vita e cosa c’è di vero
C’è una teoria che circola da anni e che ogni volta che appare genera un’ondata di riconoscimento emotivo immediato. Si chiama teoria dei tre amori, e sostiene che nel corso della vita ognuno di noi incontri tre grandi amori, ciascuno diverso dagli altri, ciascuno con uno scopo preciso nella propria crescita emotiva e ciascuno necessario per arrivare al successivo.
Non è una teoria scientifica nel senso stretto del termine, non esiste uno studio clinico che ne abbia dimostrato la validità statistica, ma ha radici solide nella psicologia delle relazioni e nell’attaccamento affettivo, e soprattutto descrive qualcosa che milioni di persone in tutto il mondo riconoscono come vero nella propria esperienza. Vale la pena capire cosa dice esattamente, da dove viene e quanto c’è di reale dietro a questa idea che continua ad affascinare così tanto.
Il primo amore: quello che sembra da favola
Il primo amore è quello dell’adolescenza o della prima giovinezza, e ha una caratteristica che lo distingue da tutti gli altri: è l’amore che si spera che sia giusto più di quanto lo sia davvero. È costruito su aspettative romantiche che si sono formate guardando film, leggendo romanzi, ascoltando canzoni. È l’amore da favola che si è sognato, e quando arriva si fa di tutto per farlo corrispondere a quell’immagine ideale.
In questa relazione si è disposti a ignorare i segnali che non tornano, a fare compromessi che non si dovrebbero fare, a restare in situazioni che non funzionano perché l’idea di quell’amore è più forte della realtà di quella relazione. C’è una pressione sociale enorme in questa fase, quella di avere il fidanzato o la fidanzata perfetti, di fare la cosa giusta, di corrispondere a quello che gli altri si aspettano.
La psicologia dell’attaccamento descrive questo primo amore come fortemente influenzato dai modelli relazionali appresi nell’infanzia all’interno della famiglia di origine. È in questo primo amore che si replicano inconsapevolmente le dinamiche relazionali più familiari, quelle apprese osservando i genitori o i caregiver primari, anche quando quelle dinamiche non sono sane o funzionali. Non ci si rende conto di questo meccanismo perché si è troppo giovani e troppo presi dall’emozione per osservare se stessi con distacco.
Quasi sempre questo primo amore finisce, e finisce in modo doloroso. Ma lascia qualcosa di fondamentale: la prima comprensione di cosa significa amare qualcuno e di come ci si comporta in una relazione intima, anche se quella comprensione è ancora parziale e distorta dalle aspettative romantiche dell’età.
Il secondo amore: quello che insegna ma fa male
Il secondo amore è il più difficile, il più doloroso e paradossalmente quello da cui si impara di più. È la relazione che mette a nudo le proprie vulnerabilità in modo crudo e spesso brutale. È caratterizzato da dinamiche intense e spesso disfunzionali: dipendenza emotiva, manipolazione, cicli di rottura e ritorno, momenti di euforia alternati a momenti di crisi profonda.
È il tipo di relazione in cui ci si ritrova a fare cose che non si pensava di poter fare, come restare nonostante tutto, tornare dopo le rotture, giustificare comportamenti che si saprebbe riconoscere come sbagliati in chiunque altro. È la relazione che fa capire quanto si possa essere vulnerabili, quanto si abbia bisogno di essere amati e quanto quella necessità possa oscurare il giudizio.
La psicologia chiama questo tipo di dinamica relazione di attaccamento ansioso o disorganizzato, un pattern in cui l’intensità emotiva viene scambiata per profondità del sentimento e in cui il dolore della relazione viene interpretato come prova della sua importanza. È un meccanismo comprensibile ma dannoso, e chi lo vive raramente riesce a riconoscerlo dall’interno finché non ne è uscito.
Questo secondo amore insegna lezioni durissime ma necessarie: dove sono i propri confini, cosa si è disposti a tollerare e cosa non lo si è, quali sono i propri schemi emotivi più profondi e come funzionano nelle relazioni intime. È un processo di autoconoscenza che avviene attraverso il dolore, il che non lo rende meno prezioso anche se lo rende molto più faticoso.
John Bowlby, lo psicologo britannico che ha fondato la teoria dell’attaccamento negli anni Sessanta e Settanta, aveva già intuito che le relazioni romantiche adulte replicano i pattern di attaccamento sviluppati nell’infanzia. Il secondo amore è spesso il campo in cui questi pattern si manifestano nella loro forma più intensa e più visibile, rendendoli finalmente riconoscibili e potenzialmente modificabili attraverso il lavoro su se stessi.
Il terzo amore: quello inaspettato che non assomiglia a niente di quello che si immaginava
Il terzo amore è quello che arriva quando non lo si stava cercando, spesso in un momento della vita in cui si era deciso di stare bene da soli o si era smesso di credere che l’amore potesse funzionare davvero. Non corrisponde all’idea romantica che si aveva costruito nel tempo, non ha la drammaticità del secondo amore né l’innocenza del primo. Arriva in modo quasi silenzioso, senza grandi gesti, senza l’intensità artificiale di qualcosa che si deve dimostrare.
Quello che lo distingue dagli altri è una qualità diversa di presenza: è una relazione in cui ci si sente visti per quello che si è davvero, non per quello che si vorrebbe essere o per quello che l’altro ha bisogno che si sia. C’è una naturalezza in questa relazione che all’inizio può persino sembrare strana, perché si è così abituati a lottare per le relazioni che una che funziona senza sforzo eccessivo sembra quasi sospetta.
La teoria sostiene che questo terzo amore sia possibile proprio perché i due precedenti hanno fatto il loro lavoro. Il primo ha insegnato cosa significa amare. Il secondo ha insegnato chi si è davvero nelle relazioni, con tutti i propri limiti e le proprie vulnerabilità. Il terzo è quello in cui si arriva con una consapevolezza di sé sufficiente per costruire qualcosa di autentico invece di qualcosa di ideale.
Le radici psicologiche della teoria: cosa c’è di vero
La teoria dei tre amori non ha un’origine accademica precisa ma è una di quelle idee che si sono diffuse nella cultura popolare attraverso libri di self-help, articoli online e social media, attribuita a volte a fonti diverse senza una paternità definitiva. Questo non significa però che sia priva di fondamento psicologico.
Le ricerche sulla psicologia delle relazioni romantiche supportano diversi elementi della teoria. Gli studi sull’attaccamento condotti da Mary Ainsworth, che ha sviluppato il lavoro di Bowlby con le sue osservazioni sperimentali, e poi da ricercatori come Cindy Hazan e Phillip Shaver che negli anni Ottanta hanno esteso la teoria dell’attaccamento alle relazioni romantiche adulte, mostrano che le persone tendono a replicare gli stessi pattern relazionali nelle relazioni successive fino a quando non sviluppano una comprensione più consapevole di se stesse.
Questo è coerente con l’idea che le prime relazioni romantiche importanti siano spesso disfunzionali non per cattiva volontà dei partner ma per mancanza di consapevolezza dei propri meccanismi emotivi. La ricerca mostra anche che questa consapevolezza può essere sviluppata e che le relazioni successive tendono a essere più sane man mano che la persona cresce emotivamente, il che è esattamente quello che la teoria dei tre amori descrive in modo narrativo.
Daniel Kahneman, lo psicologo premio Nobel per l’economia, ha mostrato con le sue ricerche sul pensiero intuitivo che gli esseri umani tendono a prendere decisioni affettive basandosi su schemi mentali consolidati piuttosto che su valutazioni razionali, e che questi schemi cambiano nel tempo attraverso l’esperienza e la riflessione. Anche questo è coerente con l’idea che le relazioni precoci seguano pattern automatici e inconsapevoli che si modificano con la maturità emotiva.
Cosa fare se si è fermi al secondo amore
Una delle domande che la teoria dei tre amori genera più spesso è questa: cosa succede a chi sembra bloccato in relazioni del secondo tipo, in cicli di dolore e ritorno da cui non riesce a uscire? La psicologia offre alcune risposte concrete.
Il lavoro terapeutico sul proprio stile di attaccamento è uno degli strumenti più efficaci per spezzare i pattern relazionali disfunzionali. Comprendere se si ha uno stile di attaccamento ansioso, evitante o disorganizzato aiuta a riconoscere i propri meccanismi automatici nelle relazioni e a sviluppare la capacità di scegliere in modo più consapevole invece di reagire in modo automatico.
Sviluppare quella che gli psicologi chiamano sicurezza acquisita, ovvero la capacità di regolare le proprie emozioni nelle relazioni intime senza dipendere dall’altro per sentirsi al sicuro, è un processo che richiede tempo e spesso supporto professionale, ma che trasforma profondamente la qualità delle relazioni successive. Non è un processo che avviene automaticamente con l’età: richiede un lavoro attivo su se stessi.
La ricerca mostra che le persone con stili di attaccamento insicuri che lavorano attivamente sulla propria consapevolezza emotiva riescono a costruire relazioni più soddisfacenti e stabili nel tempo, indipendentemente dalla storia relazionale precedente. In questo senso il percorso dei tre amori non è un destino fisso ma una possibilità che si apre attraverso la crescita personale.
Tre amori o un numero diverso: la teoria vale per tutti?
Una critica legittima alla teoria dei tre amori è la sua rigidità numerica. Non tutti incontrano esattamente tre amori importanti, e non necessariamente in quell’ordine. C’è chi incontra il partner della vita al primo tentativo. C’è chi attraversa cinque o sei relazioni significative prima di trovare qualcosa di stabile. C’è chi rimane da solo per scelta e costruisce una vita piena e soddisfacente senza un terzo amore romantico.
La teoria funziona meglio come metafora che come mappa letterale. Descrive tre qualità diverse di relazione, tre livelli diversi di consapevolezza emotiva e tre funzioni diverse che le relazioni importanti possono svolgere nella crescita di una persona. Non necessariamente ognuna di queste qualità deve corrispondere a una persona separata o a un momento preciso della vita.
Alcune persone attraversano tutte e tre queste fasi nella stessa relazione, con lo stesso partner, nel corso di anni di crescita condivisa. Altre le attraversano con partner diversi. L’essenziale, secondo la psicologia delle relazioni, non è il numero ma il processo: la crescita della consapevolezza di sé, la capacità di essere presenti in una relazione senza perdersi, e la disponibilità a essere visti per quello che si è davvero.