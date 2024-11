La tigna , una malattia della pelle antica quanto il mondo, si sta diffondendo su entrambi i lati dell’Atlantico. Questa infezione cutanea, altamente contagiosa, può essere trasmessa anche attraverso i rapporti sessuali e rappresenta una crescente preoccupazione sanitaria. La malattia è insidiosa, poiché i suoi sintomi possono manifestarsi solo dopo settimane dall’esposizione. Si tratta di un’infezione causata da funghi cheratinofili, capaci di attaccare i tessuti cheratinizzati come lo strato corneo dell’epidermide, le unghie ei peli.

La tigna, nota anche come tinea , è una micosi che colpisce prevalentemente gli strati più superficiali della pelle. È causata da dermatofiti, funghi cheratolitici in grado di infettare non solo gli esseri umani ma anche animali come gatti, cani, conigli e altri roditori. Di recente, sono stati segnalati quattro casi a New York City tra aprile e luglio 2024, un aumento significativo rispetto al singolo caso registrato a giugno.

La tigna colpisce i maschi

Sebbene non sia mortale, questa malattia può lasciare cicatrici permanenti o alterazioni della pigmentazione nelle aree della pelle colpite.

Un nuovo ceppo preoccupante: TMVII

Un raro ceppo di tigna, conosciuto come Trichophyton mentagrophytes di tipo VII (TMVII) , sta destando allarme tra gli esperti. Questo “super-fungo genitale” è particolarmente resistente ai trattamenti convenzionali e rappresenta una potenziale minaccia per la salute pubblica. Precedentemente osservato nel sud-est asiatico e in Europa, TMVII ha causato 13 casi confermati in Francia nel 2023 e ora sembra diffondersi negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Secondo un articolo di Emily Stearn sul MailOnline , TMVII potrebbe essere già diffuso “silenziosamente” in Gran Bretagna. I medici temono che molti casi rimangono non diagnosticati a causa della somiglianza con altre condizioni della pelle, come eczema. I test di laboratorio per verificare la presenza del fungo possono richiedere fino a tre settimane.

Casi negli Stati Uniti e il rischio globale

Negli Stati Uniti, il primo caso documentato di trasmissione sessuale è stato segnalato a New York nel giugno 2024. Si trattava di un uomo che aveva viaggiato in Inghilterra, Grecia e California e aveva avuto più partner sessuali durante i suoi spostamenti. Anche se non ha notato sintomi simili nei suoi partner, è stato identificato come il primo paziente con TMVII trasmesso sessualmente nel Paese. Da allora, altri tre casi sono stati diagnosticati a New York, tutti uomini gay o bisessuali sulla trentina, alcuni dei quali avevano avuto contatti sessuali tra loro.

Il dottor David Denning, esperto di malattie infettive presso l’Università di Manchester, ha dichiarato che è “molto probabile” che ci siano casi non rilevati nel Regno Unito e altrove. Ha inoltre sottolineato che i trattamenti abituali per la tigna potrebbero non funzionare contro TMVII, che spesso causa eruzioni cutanee dolorose sui genitali, sulle cosce e sui glutei.

Denning ha aggiunto che la diffusione internazionale è inevitabile: “Abbiamo già osservato casi in Francia, Germania, Canada, Medio Oriente e altre regioni. È fondamentale che i medici siano preparati a riconoscere questa infezione e richiedono test specifici per una diagnosi accurata.”

Rischi e sfide terapeutiche

TMVII è meno trasmissibile rispetto ad altri funghi della pelle, ma è altamente infiammatorio, con sintomi più gravi e trattamenti meno efficaci. I ricercatori di New York avvertono che le eruzioni cutanee causate da TMVII possono differire dalla tigna comune, aumentando il rischio di diagnosi errate e trattamenti ritardati.

Questo “super-fungo genitale” non è fatale, ma può avere un impatto significativo sulla qualità della vita, lasciando cicatrici e pigmentazioni permanenti nelle aree colpite. Gli esperti chiedono un aumento degli sforzi nella ricerca per migliorare la diagnosi e i trattamenti contro queste infezioni emergenti.