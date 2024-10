La tua vera personalità? Te la rivela il tuo colore preferito

Per capire qualcosa in più della propria personalità si può analizzare il colore preferito, quello che si sceglie per gli abiti da indossare o per dipingere le pareti di casa può rivelare molto del proprio carattere.

Se qualcuno vi chiedesse il perché della vostra preferenza probabilmente non sapreste dare una risposta certa perché scegliere una tonalità rispetto a un’altra è un fatto inconscio. Per questo c’è chi sostiene che i colori e la personalità sono connessi, scopriamo di più della psicologia dei colori.

Cosa dice il colore preferito della propria personalità

Le emozioni umane sono stimolate dai colori e nel corso della vita è del tutto normale cambiare preferenza, da bambini si può essere attratti da un colore mentre maturando si possono prediligere altre tonalità. A cosa è dovuta questa attrazione? Alla parte più misteriosa di ciascuno, alla personalità e al carattere.

In genere, anche in base alla cromoterapia, i colori caldi sono quelli associati alla estroversione e all’allegria mentre i colori freddi al suo contrario, cioè alla riservatezza, alla calma e alla riflessione. Vediamo nel dettaglio cosa dicono i colori della propria personalità.

Bianco

Il bianco è notoriamente l’insieme di tutti i colori e anche se si associa questa tonalità alla purezza a livello inconscio questo indica una tendenza all’indecisione. Chi sceglie il bianco come colore preferito è fatalista, ha molta fiducia verso il prossimo e spesso tende a illudersi quando si tratta di relazionarsi con gli altri.

Nero

Il nero indica una personalità misteriosa e assoluta, chi ama questo colore non accetta compromessi, tende ad essere un ribelle ed è sempre convinto di quello che fa. Ha una forte propensione a stupire gli altri e in qualche modo sa che per raggiungere i suoi obiettivi dovrà sacrificarsi.

Rosso

Il rosso indica passione e vivacità ma anche rabbia, chi ama questo colore è forte, ha un carattere tenace ed esuberante. Questo da un lato indica una forte autostima e propensione alla leadership ma spesso la sua voglia di dominare li porta a prevaricare gli altri.

Rosa

Il rosa è un colore che indica dolcezza e accoglienza, in genere le persone che amano questa tonalità sono ottimiste e riescono ad avere ben chiaro cosa fare nella vita anche se a volte la pigrizia prende il sopravvento.

Giallo

Anche coloro che amano il giallo sono persone ricche di energia che amano le novità e a cui piace essere al centro dell’attenzione. Hanno una grande immaginazione e spiccate doti artistiche oltre che un’ottima capacità di comunicare con il prossimo.

Arancione

Chi ama l’arancione è una persona positiva e socievole, inguaribile ottimista, riesce a esprimere senza particolari problemi sia quello che pensa che le sue doti più profonde.

Blu

Il blu è un colore che indica calma e riflessione, spesso chi ama questo colore è anche molto introverso e poco incline a fare vita mondana, chiuso dentro di sé preferisce meditare piuttosto che parlare. Può apparire superficiale ma in verità è estremamente sensibile.

Verde

Chi ama il verde è una persona dal carattere pacato, composto, stabile, che sta bene quando le cose rientrano nello schema prefissato. Se si esce fuori dall’ordinario rischia di andare in crisi.

Viola

Questo colore legato alla spiritualità e al misticismo indica un carattere estroso e un po’ eccentrico. Le persone che amano questo colore sono molto empatiche e tendono a cercare l’approvazione altrui ma se non la trovano rischiano di rifugiarsi in un mondo tutto loro e di cedere alla malinconia.

Marrone

Chi ama il marrone è una persona concreta, con i piedi per terra, poco incline al fantasticare e sempre rivolta al raggiungimento dei propri obiettivi, spesso sono percepiti come freddi e poco empatici.