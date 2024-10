La variante Xec cresce in Italia, l’esperta: “Se state male avete il Covid, non è influenza”

In Italia, la variante Xec del Covid sta diventando sempre più diffusa. Gli ultimi dati del Ministero della Salute relativi a settembre indicano che questa nuova variante, una ricombinante, si sta diffondendo rapidamente e potrebbe presto diventare predominante. La co-circolazione di diverse sotto-varianti, come Jn.1 e la prevalente Kp.3.1.1, è stata segnalata anche a livello internazionale. La variante Xec sta attirando l’attenzione degli esperti a causa della sua capacità di trasmettersi più facilmente rispetto alle altre varianti in circolazione.

L’esperta: “Se state male ora, avete il Covid”

Intervistata da Radio24, la giornalista medica Roberta Villa ha discusso l’evoluzione della variante Xec e il livello di preoccupazione che dovrebbe suscitare. Villa ha spiegato: “Xec è una ricombinante, combina due varianti e sta diventando dominante perché si riproduce e si trasmette più facilmente”. Nonostante il monitoraggio limitato, Villa ha sottolineato che oltre la metà delle varianti circolanti sono del tipo Xec. Inoltre, ha evidenziato che il monitoraggio dei test Covid è ormai limitato, quindi le stime attuali sono basate principalmente sui decessi, che si aggirano intorno ai 100 a settimana, e sui ricoveri, che sono in aumento.

Influenza o Covid? Come distinguerli

Roberta Villa ha anche chiarito la distinzione tra influenza e Covid, soprattutto in questo periodo dell’anno. “L’influenza non è ancora arrivata, quindi chi pensa di avere l’influenza in realtà ha probabilmente il Covid o un altro virus”, ha affermato. Attualmente, sono iniziate le campagne vaccinali sia contro il Covid sia contro l’influenza, e Villa consiglia di fare entrambi i vaccini. Il vaccino disponibile è prodotto da Pfizer, aggiornato alla variante JN1, anche se non è perfettamente corrispondente alla variante Xec, vista la rapida mutazione del virus. Tuttavia, il vaccino dovrebbe comunque offrire protezione contro i casi gravi e i decessi, specialmente per le persone fragili, come donne in gravidanza e chi ha superato i 60 anni.

I sintomi della variante Xec

I sintomi della variante Xec sono simili a quelli delle varianti precedenti: tosse, febbre, mal di gola, perdita del gusto e dell’olfatto. Fortunatamente, il livello di gravità rimane invariato rispetto alle precedenti varianti. L’Ecdc ha confermato che Xec non sembra presentare cambiamenti significativi nella gravità dell’infezione o nell’efficacia del vaccino contro le forme gravi di malattia.