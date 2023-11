L’abbigliamento yoga da donna nella vita di tutti i giorni

L’abbigliamento da yoga per donna è oggi molto più di un set di indumenti sportivi. Del resto, l’ascesa dell’activewear come elemento dominante nei nostri outfit quotidiani era inevitabile. L’espansione dell’abbigliamento da yoga ben oltre le lezioni e le sessioni, trasformandosi in una delle tendenze più influenti della moda estiva, è iniziata durante il lockdown, quando i pantaloni yoga da donna sono diventati, in molti casi, un indumento di uso quotidiano. L’abbigliamento yoga da donna diventa quindi “athleisure”, una vera e propria cultura che promuove uno stile di vita sano e che è stato sdoganato nel 2020 dal report annuale di Lyst, una piattaforma globale di ricerca di moda, ma anche dal buzz nato attorno ai top yoga da donna e agli altri capi associati a celebrità amanti dello yoga, come Gisele Bundchen o Kate Hudson.

Pantaloni yoga da donna: protagonisti della rivoluzione athleisure

Se possiamo identificare un capo d’abbigliamento che “incarna” la nuova tendenza, questi sono sicuramente i pantaloni yoga da donna, o leggings, in nero o in tonalità pastello come azzurro, rosa baby, lilla o beige. In alternativa, i leggings bianchi di diverse lunghezze.

Sopra i leggings, troviamo i top yoga da donna aderenti capaci di fornire il supporto simile a un reggiseno sportivo e le magliette, che possono essere ampie o crop, ma sempre traspiranti per mantenere la pelle asciutta.

E tra i numerosi brand internazionali che non hanno mancato di cavalcare l’onda, c’è almeno un brand italiano, DEHA, che ha fatto dell’activewear il cuore della propria identità fin dal 2005.

DEHA per l’abbigliamento yoga da donna: eleganza tra movimento e staticità

Con i top e i pantaloni yoga da donna, DEHA propone una dichiarazione di moda che va oltre l’aspetto esteriore e si configura come scelta consapevole di abbigliamento.

Il brand italiano nasce dall’unione di sportswear e fashion, con l’obiettivo di rispondere alle necessità di comfort, libertà di movimento e stile delle donne che hanno trovato nella pratica dello yoga una parte importante della propria quotidianità.

Abbiamo così leggings e pantaloni yoga da donna in tessuti ad alta vestibilità, t-shirt in viscosa e top a manica lunga: capi d’abbigliamento realizzati per facilitare i movimenti e consentire la traspirazione, facili da abbinare con altri accessori per creare un set di abbigliamento per yoga completo ed efficace.

A tutti gli effetti, DEHA si configura come precursore del superamento del dogma che vuole l’abbigliamento yoga per donna indossabile solo durante l’attività fisica.

Non a caso, l’azienda è oggi attiva a livello internazionale: leggings e top yoga da donna vengono distribuiti tramite 800 punti vendita, 35 shop in shop e 4 monobrand. Lo spirito innovativo che da sempre accompagna DEHA ha inoltre aperto la strada all’uso di materiali e tessuti provenienti da filiere controllate e di tecnologie sostenibili, in modo da ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.