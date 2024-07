Lasciano il cane chiuso in auto sotto al sole e vanno a bere l’aperitivo, due turisti denunciati a Gorizia

Due turisti stranieri sono stati denunciati a Gorizia per aver lasciato il loro cane in auto durante un aperitivo in centro città. Con le temperature estive in aumento, il gesto è stato prontamente segnalato da un passante responsabile, che ha chiamato il numero unico di emergenza 112. L’intervento tempestivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile ha permesso di salvare l’animale, che si trovava in condizioni critiche.

Il salvataggio del cane

Gli agenti, verificata la situazione, hanno trovato il cane chiuso in auto con i finestrini leggermente abbassati. I proprietari credevano che questa precauzione fosse sufficiente a garantire il benessere dell’animale. Tuttavia, il cagnolino era in pericolo di vita a causa del caldo afoso. Dopo il salvataggio, l’animale è stato reidratato e affidato alle cure di un veterinario, che lo ha portato in una struttura locale per il recupero.

I proprietari del cane, rintracciati dai carabinieri dopo quasi un’ora, sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animale. Questo caso mette in luce un problema ricorrente durante l’estate, quando le temperature interne delle auto possono diventare estremamente pericolose per gli animali. Anche con i finestrini leggermente aperti, il rischio di soffocamento, disidratazione, colpo di calore e morte è elevato.

Rischi per gli animali

Le alte temperature all’interno di un’auto possono causare danni irreversibili alla salute degli animali. Anche parcheggiare all’ombra non garantisce la sicurezza necessaria. È fondamentale evitare di lasciare animali incustoditi in macchina, specialmente durante i periodi più caldi dell’anno, per prevenire situazioni di emergenza come quella avvenuta a Gorizia. Abbandonare un animale è non solo crudele ma anche illegale. Le pene per maltrattamento e abbandono di animali possono includere multe severe e persino pene detentive, a seconda della gravità del reato. La legge italiana è chiara su questo punto, e le sanzioni sono pensate per scoraggiare comportamenti irresponsabili e pericolosi.