Lavatrice, con il metodo della spazzola potenzi l’azione pulente senza spendere un euro: mi ha cambiato la vita

Lavatrice, come potenziare l’azione pulente con il metodo della spazzola. Un sistema economico: non è necessario spendere neanche un euro.

La lavatrice è sicuramente l’elettrodomestico per eccellenza. L’organizzazione del bucato e la sua gestione dipende da questo strumento, che ha oggi diverse funzioni. Nel corso degli anni infatti la lavatrice ha subito diverse evoluzioni, ha conquistato potenzialità che prima non aveva e questo, anche permesso, di ridurre il lavaggio a mano. In commercio esistono diversi tipi di lavatrici e di tutti i prezzi. Tra quelle di ultima generazioni ci sono i modelli che sono gestibili con app a distanza e che permettono il lavaggio anche a vapore.

Tuttavia anche se si sceglie una lavatrice economica, dotata di funzionalità di base è possibile potenziare l’azione pulente usando il metodo della spazzola, che permette di avere un bucato profumato, igienizzato e ovviamente pulito. Un sistema economico per cui non è necessario spendere neanche un euro e che è attuabile su ogni modello. Di che si tratta? E come può essere attuato? Intanto occorre precisare che per aver un bucato pulito è necessario che il cestello della lavatrice sia perfettamente igienizzato.

Così anche la vaschetta dove vengono inseriti detersivo, ammorbidente e eventuali altri additivi. La vaschetta va pulita quotidianamente, tuttavia se la lavatrice continua ad emanare cattivi odori è evidente che non è ancora del tutto igienizzata e non è esclusa la presenza di muffe. In questo caso è necessario fare un lavaggio a vuoto, utilizzando dei prodotti appositi o anche della semplice candeggina.

Lavatrice, pulire l’interno con una spazzola

Una volta terminato il lavaggio igienizzante è opportuno estrarre la vaschetta e pulirla con estrema cura. Per eliminare ogni residuo di sporco si può utilizzare una semplice spazzola o anche uno spazzolino da denti in disuso. In tal modo si eliminano tutti i residui e si ottiene una pulizia doc.

E’ molto importante asciugare bene l’interno della vaschetta prima di reinserirla e anche il cestello. Per prevenire la comparsa di eventuali muffe e di cattivi odori è consigliabile lasciare l’oblò della lavatrice aperto quando non si usa. In tal modo l’acqua residua può evaporare e non provocare particolari danni.

Molto interessanti sono le lavatrici iDos, che hanno cassetti detergenti autopulenti. Sono dei modelli di ultima generazione che fanno risparmiare tempo in termini di pulizia, ma soprattutto erogano la giusta quantità di detersivo evitando i tal modo sprechi. Il che permette anche un risparmio economico.