La sostenibilità è diventata una priorità globale, e molte aziende stanno rispondendo con iniziative ambiziose per ridurre il loro impatto ambientale. Ogni anno, TIME e Statista pubblicano una classifica delle aziende più sostenibili del mondo, valutando vari parametri come le emissioni di carbonio, l’uso di energia rinnovabile e l’integrazione di pratiche sostenibili nel modello di business. Ecco la classifica delle 10 aziende più sostenibili del mondo per il 2024. Sul podio c’è anche una azienda italiana!

1. Schneider Electric (Francia) – Punteggio: 88.86

Settore: IT, Tech & Software

Schneider Electric è al primo posto grazie ai suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità. L’azienda francese, leader nella gestione dell’energia, si è impegnata a diventare carbon neutral entro il 2025. Inoltre, Schneider Electric ha ricevuto un punteggio climatico “A” dal CDP per 12 anni consecutivi, dimostrando un impegno costante nella riduzione delle emissioni e nell’adozione di soluzioni innovative per i propri clienti.

2. NEC Corp (Giappone) – Punteggio: 85.71

Settore: IT, Tech & Software

NEC Corporation, una delle principali aziende giapponesi di tecnologia e software, si classifica al secondo posto. NEC si distingue per l’adozione di pratiche sostenibili e per la riduzione delle emissioni nei propri processi produttivi. L’azienda è all’avanguardia nell’integrazione della sostenibilità nel proprio modello di business, contribuendo alla creazione di un futuro più verde.

3. Moncler (Italia) – Punteggio: 85.66

Settore: Retail, Wholesale & Consumer Goods

Al terzo posto, troviamo una sorpresa italiana: Moncler. La nota casa di moda italiana ha fatto grandi passi avanti verso la sostenibilità, utilizzando materiali riciclati e riciclando oltre l’80% degli scarti di nylon nel 2023. Moncler utilizza inoltre energia rinnovabile al 100% nelle sue operazioni, dimostrando un impegno concreto nella riduzione del proprio impatto ambientale.

4. Brambles (Australia) – Punteggio: 82.98

Settore: Transportation, Logistics & Aviation

Brambles, azienda australiana del settore logistico, è nota per le sue soluzioni sostenibili nel trasporto e nella gestione della catena di approvvigionamento. La riduzione delle emissioni e l’efficienza energetica sono al centro delle operazioni di Brambles, che si impegna costantemente a migliorare la sostenibilità dei propri processi.

5. Illumina (Stati Uniti) – Punteggio: 82.63

Settore: Chemicals, Drugs & Biotechnology

Illumina, azienda statunitense di biotecnologie, ha lanciato un potente sequenziatore di geni riducendo del 90% i rifiuti di imballaggio rispetto ai modelli precedenti. Questo approccio innovativo ha permesso a Illumina di posizionarsi tra le prime cinque aziende più sostenibili del mondo, sottolineando l’importanza di ridurre i rifiuti e migliorare l’efficienza nei propri processi.

6. SGS (Svizzera) – Punteggio: 81.96

Settore: Professional Services & Consulting

SGS, leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione, è nota per il suo impegno nella sostenibilità ambientale. L’azienda svizzera ha implementato pratiche che rendono le sue operazioni più verdi ed efficienti, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale globale.

7. Sanofi (Francia) – Punteggio: 81.22

Settore: Chemicals, Drugs & Biotechnology

Sanofi, gigante farmaceutico francese, si impegna nella riduzione delle emissioni e nell’adozione di pratiche sostenibili nel processo di produzione dei suoi farmaci. L’azienda continua a investire in tecnologie verdi e in iniziative che mirano a minimizzare il proprio impatto ambientale, garantendo al contempo la sicurezza e l’efficacia dei propri prodotti.

8. NRI (Giappone) – Punteggio: 81.03

Settore: Professional Services & Consulting

NRI, azienda giapponese di consulenza e servizi professionali, è all’ottavo posto grazie all’implementazione di diverse iniziative per ridurre l’impatto ambientale e promuovere la sostenibilità nei suoi servizi. L’impegno di NRI verso pratiche sostenibili si riflette in una serie di progetti che mirano a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre le emissioni.

9. Telefónica (Spagna) – Punteggio: 81.02

Settore: Telecommunication

Telefónica, multinazionale spagnola delle telecomunicazioni, ha adottato misure significative per ridurre le emissioni di carbonio e aumentare l’uso di energia rinnovabile. L’azienda è impegnata in progetti che mirano a rendere più sostenibili le infrastrutture delle telecomunicazioni, contribuendo a un futuro più verde per il settore.

10. Cigna (Stati Uniti) – Punteggio: 80.52

Settore: Banking, Insurance & Financial Services

Cigna, azienda statunitense di servizi assicurativi e finanziari, ha integrato la sostenibilità nel suo modello di business. Riducendo le emissioni e promuovendo pratiche eco-friendly, Cigna dimostra un forte impegno verso la sostenibilità, contribuendo a migliorare la salute ambientale e quella dei propri clienti.