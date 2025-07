Un gravissimo incidente stradale ha stroncato la vita di Diogo Jota, attaccante del Liverpool di 28 anni, e di suo fratello Andrè, calciatore professionista di 26. I due viaggiavano a bordo di una Lamborghini quando, secondo le prime ricostruzioni della Guardia Civile spagnola, l’auto avrebbe perso il controllo a causa dello scoppio improvviso di un pneumatico mentre si trovava in fase di sorpasso. L’incidente si è verificato intorno alle 00:30 lungo il chilometro 65 dell’autostrada A-52, nel comune di Cernadilla, in provincia di Zamora, nella regione della Castiglia e León.

Secondo gli investigatori, lo scoppio ha causato l’uscita di strada della vettura, che si è incendiata pochi istanti dopo l’impatto. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’auto e si sono propagate alla vegetazione circostante.

I soccorsi e le indagini in corso

Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco e della Guardia Civile, per i due fratelli non c’è stato nulla da fare: i deceduti sono stati trovati sul posto, e i loro corpi sono stati trasferiti all’Istituto Autonomo Forense per l’esecuzione delle autopsie.

Le autorità spagnole stanno ora raccogliendo testimonianze e prove materiali per ricostruire in maniera dettagliata la dinamica esatta dell’incidente. L’ipotesi principale rimane quella di un guasto improvviso al veicolo, che avrebbe reso inevitabile la tragedia. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio europeo, lasciando sotto shock tifosi, compagni di squadra e dirigenti del Liverpool e delle squadre portoghesi in cui entrambi i fratelli avevano militato.