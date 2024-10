Le frasi da non dire mai a una persona emotiva: attenzione

È un errore non tenere in considerazione il fatto che di fronte a sé ci possa essere una persona emotiva alla quale è bene non dire mai le seguenti frasi.

Conoscere a fondo una persona è molto difficile e spesso anche gli amici che si frequentano ogni giorno si rivelano essere delle terre sconosciute, perché molte volte ci si cela dietro a delle maschere per sentirsi più forti e adeguati di quanto non lo si sia in realtà.

Le persone emotive sono naturalmente più destinate a subire dei traumi perché hanno un cuore ipersensibile, i sentimenti li sommergono e riescono a percepire ogni sfumatura delle emozioni.

Questo significa che se succede qualcosa di bello che provoca gioia e felicità loro saranno felicissimi, ma se accade qualcosa di spiacevole o triste loro saranno tristissimi. Non ci sono mezze misure. Anche se a un primo sguardo vi sembra di non poter fare nulla, in realtà potete senza dubbio evitare di rivolgervi alle persone emotive pronunciando queste frasi.

Quali sono le frasi da non dire mai alle persone emotive

Se avete tra il vostro gruppo di amici delle persone molto emotive che hanno subito un trauma, ad esempio in campo amoroso, dovreste evitare di proferire alcune frasi perché potrebbero causare loro altri traumi, nel peggiore de casi, o metterle molto a disagio, nel migliore, anche se lo fate involontariamente.

Parlare in modo calmo e pacifico in genere è la chiave per poter dire un po’ tutto, ma ci sono determinate parole che, soprattutto durante una discussione con una persona molto emotiva che sta passando un “periodo no”, è meglio non pronunciare. Ecco cosa non dire, se la persona emotiva ha deciso di confidarsi con voi:

Devi parlare di questa cosa a qualcuno bravo (inteso come uno specialista).

È arrivato il momento di voltare pagina e reagire, datti una mossa, smettila di pensare.

Sono solo tue fantasie.

Prenditi una vacanza, svagati, divertiti, esci di più, cambia aria, goditi la vita.

Cresci, non devi fare la vittima, smettila di lamentarti e datti da fare, basta volerlo.

Dovresti fare più sesso per stare meglio.

Le cose miglioreranno presto, il mondo è bello, sorridi e la vita ti sorriderà.

Non mi sembri così malandato, hai un ottimo aspetto, non sembri nemmeno depresso.

Sei stressato.

Ci sono persone che stanno peggio di te.

Tutto questo ti renderà più forte.

Per cui voi che vi approcciate ad una persona emotiva dovete farlo sempre e comunque in punta di piedi, avendo tra le mani tanta pazienza, capacità di ascoltare, empatia, e anche un bel po’ di rispetto, che non guasta mai con nessuno e in nessuna situazione. Sapere quali sono le frasi da non dire a una persona sensibile può essere un ulteriore aiuto.