Le frasi da non dire mai ad una persona sensibile

Anche se siete spinti da buoni propositi ci sono determinate frasi che è meglio non dire mai ad una persona sensibile perché potreste ferirla tantissimo.

Ci sono persone a cui potete dire qualsiasi cosa perché sanno incassare anche le critiche più aspre senza prendersela tanto ma ci sono anche tanti altri individui che a causa della loro ipersensibilità possono prendere male le vostre frasi, anche se per voi sono del tutto innocue.

Per evitare di ferire una persona sensibile vi può essere utile conoscere quali sono le frasi da non pronunciare mai e poi mai. Vediamone alcune di seguito.

Quali sono le frasi che è meglio non dire mai ad una persona sensibile

Bisognerebbe sempre contare fino a dieci prima di pronunciare alcune frasi infelici che possono ferire il vostro interlocutore, che sia un amico o un collega di lavoro, in particolar modo se si tratta di una persona molto sensibile.

Questo perché il vostro messaggio può essere percepito come un attacco e scatenare reazioni emotive negative. Ecco perché le frasi che seguono non andrebbero mai dette ai vostri amici dalla spiccata sensibilità.

Sei troppo sensibile. Una persona che è sensibile non vuole sentirsi dire che lo è “troppo” perché in questa parola c’è un giudizio che implica una non accettazione e una critica negativa, come se la sensibilità fosse una colpa. In qualche modo è anche una delle frasi dette da chi detesta la persona a cui sono rivolte.

Sei esagerato. O stai esagerando, anche qui c’è un giudizio delle reazioni o dei comportamenti altrui che indica una critica che vuole sminuire ciò che sente l’altra persona. Reagire in modo esagerato è per molte persone emotive e sensibili l’unica via di fuga dall’ansia che si percepisce.

Stai calmo. La persona sensibile a cui dite di stare calma percepisce queste parole come una critica alla propria emotività più profonda e non come un invito a rilassarsi, anche perché con tutta probabilità già si sente calma e a farla alterare è la vostra esortazione.

Ti capisco. O so come ti senti. Ognuno ha un proprio vissuto e le cose che percepisce, come lo fa, e quello che scatenano nell’animo è assolutamente personale. In effetti potete confrontarvi sulle esperienze vissute ma pronunciare queste frasi provoca disagio nella persona sensibile.

Devi fare così. O non devi fare così. Ciascuno reagisce con gli strumenti di cui è in possesso, dire cosa una persona dovrebbe fare significa mettersi al suo posto e questo non è producente. Meglio alleggerire la frase con un tono possibilista, ad esempio “potresti fare così”.