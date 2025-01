Pacific Palisades, zona esclusiva a ovest di Los Angeles, devastata da un enorme incendio. Le immagini mostrano edifici minacciati, colonne di fumo nero e strade caotiche, con auto abbandonate dai residenti in fuga tra cenere e forti venti. La città ha dichiarato lo stato di emergenza: oltre 30.000 persone sono state evacuate e 13.000 edifici sono in pericolo. Il presidente Joe Biden ha annullato un viaggio a Coachella per gestire la crisi.