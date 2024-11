Le migliori destinazioni per i viaggi nel 2025, secondo Lonely Planet

La storica casa editrice Lonely Planet ha di recente pubblicato una lista delle migliori destinazioni per i viaggi nel 2025. Se stai già programmando una vacanza di piacere, un lungo viaggio o una fuga dalla quotidianità in un fine settimana, questa lista fa al caso tuo.

Lonely Planet, le migliori destinazioni per il 2025

Con la pubblicazione di Best in Travel 2025, la storica casa editrice australiana Lonely Planet ci fornisce una lista delle migliori destinazioni per il 2025. La guida, nel segno storico della casa editrice sempre attenta ai dettagli, fa una panoramica delle diverse destinazioni, lavorando poi sui particolari specifici con gli itinerari e le esperienze offerte dal luogo che si scegli di visitare.

Dal 25 ottobre è possibile acquistare la guida di Lonely Planet, utilissima per programmare al meglio un viaggio nel 2025.

Best in Travel 2025, anticipazioni e lista delle destinazioni

Non vogliamo svelare troppo della guida, che consigliamo vivamente di acquistare se ci si vuole affidare all’esperienza di Lonely Planet.

Tolosa, la città nel sud della Francia, è stata nominata la migliore città da visitare l’anno prossimo da Lonely Planet. Città della Musica UNESCO, e spesso definita come la “Parigi in miniatura”, Tolosa è la destinazione ideale per una fuga dalla quotidianità. È perfetta per un fine settimana.

Tra i migliori Paesi, invece, Lonely Planet propone al primo posto il Camerun. Il Paese è stato scelto per le sue magnifiche spiagge, i parchi nazionali e la movimentata vita notturna che caratterizza le sue principali città.

Più nello specifico, Lonely Planet propone tra le regioni scelte Lowcountry in South Carolina e la costa della Georgia (Stati Uniti). Queste due regioni, raggiungibili se decidete di programmare un grosso viaggio, si caratterizzano per il loro forte significato storico e culturale. Da segnalare anche la vivace scena gastronomica, che ha ottenuto negli anni diversi riconoscimenti.

Di seguito puoi trovare una lista delle città e dei Paesi scelti da Lonely Planet per i tuoi viaggi nel 2025. C’è anche un po’ di Italia.

Paesi: Camerun, Lituania, Fiji, Laos, Kazakistan, Paraguay, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Slovacchia e Armenia.

Città: Tolosa (Francia), Puducherry (India), Bansko (Bulgaria), Chiang Mai (Thailandia), Genova (Italia), Pittsburgh (Stati Uniti), Osaka (Giappone), Curitiba (Brasile), Palma (Spagna), Edmonton (Canada).