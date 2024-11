L’esercizio migliore per bruciare calorie, non serve la palestra e puoi iniziare subito

La personal trainer Emily Hackett rivela la tipologia di esercizio migliore per bruciare le calorie. È qualcosa di semplice che potresti fare in ogni momento e non servono pesi, attrezzature particolari o un abbonamento in palestra.

L’esercizio migliore per bruciare calorie

Una delle cose che facciamo più spesso, e che fin troppo spesso non percepiamo come esercizio, è camminare. Lo facciamo in continuazione, quando usciamo con gli amici, per esempio, oppure quando passeggiamo al parco. La percezione della camminata è molto diversa da quella della corsa, che invece associamo di più all’esercizio fisico e alla fatica dell’allenamento.

Camminare, però, è un ottimo esercizio fisico per bruciare le calorie. Lo puoi fare praticamente sempre, senza l’utilizzo di costose attrezzature o un abbonamento in palestra. Vestiti comodo, indossa scarpe adatte, scegli dove andare e goditi la camminata, o meglio l’esercizio fisico.

I consigli della personal trainer

La personal trainer Emily Hackett ci consiglia di sfruttare la camminata come esercizio fisico per bruciare calorie. “Camminare può aiutare a bruciare fino al 15-20% delle calorie giornaliere, rispetto ad altri esercizi che possono bruciarne solo il 5%”, ha affermato la personal trainer. “Inoltre, ha un impatto basso, non sfinisce il corpo e può essere fatto per periodi più lunghi” ha spiegato.

Tuttavia, la personal trainer ha sottolineato il fatto che chi ha un programma di allenamento specifico non dovrebbe comunque abbandonarlo, poiché sarebbe molto utile combinare diversi tipi di esercizio. Riguardo al tempo impiegato per la camminata, ha affermato: “Non è una questione di tempo, ma di quanti passi fai. Non esiste un numero magico, cerca solo di aumentarli del 20% ogni volta, fino ad arrivare a circa 10mila passi”.

Considerando una velocità di camminata tra i 5 e i 7 km/h, il consumo calorico quando si cammina può spaziare dalle 200-210 kcal per una persona di 50 kg a meno di 300 kcal per una donna di 68-70 kg che cammina alla stessa velocità. I benefici della camminata come esercizio fisico sono molteplici, per esempio aiuta a controllare il peso corporeo o a raggiungere un obiettivo in termini di perdita di peso, migliora la salute cardiovascolare e riduce il livello di ansia e di stress.