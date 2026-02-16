Sono dei veri e propri paradisi, tra spiagge bianche e mare cristallino, dove l’estate dura tutto l’anno per una vacanza low-cost.

Quando l’inverno europeo sembra un tunnel grigio senza fine, la tentazione di scappare verso il sole diventa irresistibile.

La buona notizia è che non serve attraversare mezzo mondo per ritrovare il caldo: basta puntare la bussola verso sud e oriente per raggiungere, in poche ore di volo, luoghi dove l’inverno non esiste e le temperature oscillano stabilmente tra i 20 e i 28 gradi. Sono mete che permettono di pranzare all’aperto mentre in Italia si stringono le sciarpe, e che offrono un mix di storia, mare e architetture sorprendenti a costi spesso più accessibili di quanto si pensi.

Paradisi low-cost dove è estate tutto l’anno: le mete perfette per una vacanze

Aqaba, in Giordania, è una delle destinazioni più vicine e affascinanti. Situata sulla punta settentrionale del Mar Rosso, è un porto strategico sin dai tempi dei faraoni. In circa quattro ore e mezza di volo si passa dal freddo europeo a un clima secco e piacevole, con punte di 23 gradi anche a febbraio. Il Forte Mamelucco racconta secoli di battaglie e conquiste, mentre i resti dell’antica Ayla riportano alle origini della prima città islamica costruita fuori dalla penisola arabica.

A quattro ore e mezza dall’Italia c’è anche Tenerife, l’isola dell’eterna primavera. Qui l’inverno non arriva mai davvero: i venti alisei e la presenza imponente del Teide mantengono il termometro intorno ai 21 gradi. San Cristóbal de La Laguna, con le sue facciate color pastello e i cortili nascosti, è un gioiello UNESCO che racconta la storia coloniale delle Canarie. L’atmosfera rilassata e il clima costante rendono l’isola una delle mete più amate per una fuga breve ma rigenerante.

Sharm el-Sheikh, in Egitto, è un’altra destinazione che si raggiunge in meno di quattro ore. Qui il deserto incontra un mare di un blu profondo, e l’aria calda – intorno ai 24 gradi – invita a esplorare la barriera corallina, una delle più ricche al mondo. Oltre ai resort, la zona vecchia custodisce la Moschea Al-Sahaba, un capolavoro architettonico che unisce elementi ottomani e mamelucchi, con minareti che sembrano sfidare la gravità.

Agadir, in Marocco, è una perla dell’Atlantico che si raggiunge in circa tre ore e mezza. La città, ricostruita quasi interamente in stile modernista dopo il terremoto del 1960, accoglie i visitatori con un clima stabile e 22 gradi di media. L’unico frammento del passato sopravvissuto è la Kasbah del XVI secolo, che domina la collina con le sue mura perimetrali e offre una vista spettacolare sulla baia.

Chi cerca un caldo più deciso può spingersi fino a Jeddah, in Arabia Saudita, raggiungibile in cinque ore. Qui l’inverno è un concetto astratto: le temperature si stabilizzano sui 28 gradi, senza afa. Il quartiere storico di Al-Balad è un labirinto di case in pietra corallina ornate dai Roshan, i balconi in legno intagliato che permettevano alle donne di osservare la strada senza essere viste. La Moschea Al-Shafei, risalente al VII secolo, testimonia il ruolo cruciale della città come porto per i pellegrini diretti alla Mecca.

Più vicina è Limassol, a Cipro, raggiungibile in tre ore. L’isola più calda del Mediterraneo offre in inverno un’aria dolce, con punte di 18-20 gradi che invitano a passeggiare sul lungomare. Il Castello di Limassol, nel cuore della città vecchia, è un luogo carico di storia: qui Riccardo Cuor di Leone si sposò nel 1191, durante le Crociate. Oggi l’edificio ottomano ospita un museo medievale ricco di armature e ceramiche.

Infine Dubai, la più lontana ma sempre sotto le sei ore di volo. Qui l’inverno si trasforma in un’estate anticipata. Oltre ai grattacieli che sfidano le nuvole, il quartiere di Al Fahidi conserva le torri del vento, antichi sistemi di condizionamento naturale che raccontano un passato sorprendentemente sostenibile. È un contrasto affascinante con il vetro e l’acciaio del Burj Khalifa, simbolo della modernità estrema.

In un momento in cui il freddo sembra non finire mai, queste mete rappresentano una via di fuga immediata e accessibile. Luoghi dove il sole non va mai in vacanza e dove, in poche ore, l’inverno diventa solo un ricordo lontano.