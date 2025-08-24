Gesù disse: “Amerai il Signore tuo Dio e il tuo prossimo come te stesso”.

Nel Vangelo di Matteo (Mt 22,34-40) uno dei principali è fondamentali insegnamenti di Gesù.

Un dottore della Legge interrogò Gesù per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».

Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”.

Gesù disse: “Ama il prossimo tuo”

Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

Sono parole che trovano riscontro in altri Vangeli. Ecco Giovanni.

Gesù disse ai suoi discepoli: « Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri » (Gv 13,34).

Rispondendo alla domanda rivoltagli sul primo dei comandamenti, Gesù disse: « Il primo è: “Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. E il secondo è questo: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più importante di questo » (Mc 12,29-31).

L’Apostolo san Paolo lo richiama: « Chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti, il precetto: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole: Amerai il prossimo tuo come te stesso. L’amore non fa nessun male al prossimo: pieno compimento della legge è l’amore » (Rm 13,8-10).

Altri riferimenti sono nella Fonte Q

Pregate per coloro che vi maltrattano

Ti … in faccia, offri l’altra; e … la veste, … il mantello;

Da’ a chi ti chiede; non rivendicare (a chi ti porta via le tue cose);

(E come) volete che gli uomini facciano a voi, così fate voi a loro;

Se amate quelli che vi amano, quale il vostro salario? Gli esattori delle imposte non fanno la stessa cosa?

Siate misericordiosi, come il vostro padre è misericordioso.

Non giudicate, (per) non essere giudicati.

E nel Vangelo di Tommaso.

Gesù disse: “Ama tuo fratello come la tua anima, custodiscilo

come la pupilla del tuo occhio”.