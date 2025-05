Gesù disse: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”. E, aggiunge Giovanni:

“Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore (Gv 14,23-29).

La parola pace domina i Vangeli. Pace e stata la prima invocazione di Papa Leone XIV

“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”, invoca Gesù nelle Beatitudini elencate da Matteo.

E Paolo, i cui scritti sono più antichi dei Vangeli, insiste:

Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo

Pace, San Paolo come Leone XIV

Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole.

Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti (Rom 17-18).

Nell’ episodio passato alla storia come Sinite parvulos, Marco (10,16): “E, presili in braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro”. E conclude: “E siate in pace gli uni con gli altri”.

La cena in Emmaus

Luca racconta della cena in Emmaus dopo la resurrezione.

Diceva Gesù: ‘La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate:ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la strada.

In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l’operaio è degno della sua mercede.