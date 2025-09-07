Puntuale come la morte, torna l’allarme: la fine del mondo è imminente. Lo dicevano anche i cristiani duemila anni fa.

Anzi, gli allarmi sono più di uno anche se il più articolato è un libro di recente pubblicazione in Inghilterra.

Dan Seddon propone una sintesi sul sito inglese Joe, autodefinentesi un social network dedicato allo stile di vita e agli interessi, alle passioni e alle curiosità dell’uomo moderno.

C’è subito da dire che si tratta di argomenti che sembrano soprattutto destinati a fare presa sul pubblico e provocare una buona vendita del libro. La fine del mondo ci sarà ma, come ha detto Gesù, nessuno lo saprà mai in anticipo. Quel che è certo che i grandi cambiamenti nella storia dell’umanità sono stati determinati non da valori morali ma da fatti concreti: catastrofi climatiche, pestilenze e epidemie, spostamento delle rotte commerciali, guerre e pace.

Il progresso invece è stato determinato soprattutto da un fattore, la ricerca dell’innovazione. Civiltà che erano più avanti di noi si sono fermate a causa della religione o della convinzione di aver raggiunto il massimo livello di perfezione mentre l’Europa, partita dalle foreste e dalle devastazioni delle invasioni barbariche, a partire dal 1000, e per tutto un millennio, ha guidato il progresso del mondo mettendo da parte i pregiudizi religiosi soprattutto grazie al laicismo del Rinascimento e alla ricerca inarrestabile del successo dei protestanti.

La fine del mondo dea un quarto di secolo?

Ma torniamo al libro di Kemp. Scrive Seddon: “A quanto pare, all’umanità resta solo un quarto di secolo prima di essere completamente spazzata via.

C’era stato già un allarme nel 2012, ricorda Seddon, quando il calendario Maya fu mal interpretato da metà della popolazione mondiale, convinta che i disastri naturali avrebbero estinto ogni forma di vita sul nostro pianeta. Ora alcuni “scienziati inglesi prevedono eventi ancora più apocalittici nel nostro futuro non troppo lontano.

Toby Ord, futurologo, ritiene che l’intelligenza artificiale porterà alla Fine dei Tempi entro i prossimi 75 anni, mentre il pluripremiato scrittore Jared Diamond

porta il pessimismo a un livello ancora più elevato, suggerendo che le probabilità di sopravvivenza della nostra specie oltre il 2050 non superino il 50%.

Con una mente altrettanto confusa, arriva Luke Kemp dell’Università di Cambridge, autore del libro “Goliath’s Curse: The History and Future of Societal Collapse” (La Maledizione di Golia, storia e futuro del collasso sociale). Kemp è ricercatore senior presso il Centre for the Study of Existential Risk, e trae le sue cupe conclusioni dai nostri fallimenti storici.

Nel suo libro, Kemp fa riferimento agli imperi “Goliath” disseminati nella storia umana, che alla fine sono crollati a causa della loro stessa avidità. Ogni civiltà, secondo lui, si è “autodistrutta”, con il grave squilibrio di ricchezza tra ricchi e poveri che ha portato alla distruzione definitiva.

Integra la descrizione del libro Damian Carrington del Guardian: “Non possiamo stabilire una data per il Giorno del Giudizio, ma guardando ai 5.000 anni di [civiltà], possiamo comprendere le traiettorie che affrontiamo oggi – e l’autodistruzione è la più probabile”.

Il libro di Kemp copre l’ascesa e il crollo di oltre 400 società nell’arco di 5.000 anni e ha richiesto sette anni di lavoro.

La civiltà globale odierna, ritiene Kemp, è profondamente interconnessa e diseguale e potrebbe portare al peggior crollo sociale di sempre, afferma. La minaccia proviene da leader che sono “versioni viventi della triade oscura” – narcisismo, psicopatia e machiavellismo – in un mondo minacciato dalla crisi climatica, dalle armi nucleari, dall’intelligenza artificiale e dai robot assassini.

Il primo passo di Kemp è stato abbandonare la parola “civiltà”, un termine che, a suo dire, è in realtà propaganda dei governanti. “Quando si guarda al Vicino Oriente, alla Cina, alla Mesoamerica o alle Ande, dove sorsero i primi regni e imperi, non si vede un comportamento civile, ma guerra, patriarcato e sacrifici umani”, afferma. Questa fu una forma di arretramento evolutivo rispetto alle società di cacciatori-raccoglitori egualitarie e mobili, che condividevano ampiamente strumenti e cultura e sopravvissero per centinaia di migliaia di anni. “Invece, abbiamo iniziato ad assomigliare alle gerarchie degli scimpanzé e agli harem dei gorilla”.

I regni Golia

Kemp usa invece il termine “Golia” per descrivere regni e imperi, intendendo una società fondata sul dominio, come l’Impero romano: lo stato sui cittadini, i ricchi sui poveri, il padrone sugli schiavi e gli uomini sulle donne. Afferma che, come il guerriero biblico ucciso dalla fionda di Davide, i Golia iniziarono nell’età del bronzo, erano immersi nella violenza e spesso sorprendentemente fragili.

Gli stati Golia non emergono semplicemente come cricche dominanti che saccheggiano cibo e risorse in eccesso, sostiene, ma necessitano di tre tipi specifici di “carburante Golia”. Il primo è un particolare tipo di cibo in eccesso: il grano. Questo può essere “visto, rubato e immagazzinato”, dice Kemp, a differenza dei cibi deperibili.

Il secondo carburante Golia è l’armamento monopolizzato da un gruppo. Spade e asce di bronzo erano di gran lunga superiori alle asce di pietra e di legno, e i primi Golia in Mesopotamia ne seguirono lo sviluppo, afferma.

Kemp chiama l’ultimo carburante Golia “terra in gabbia”, intendendo luoghi in cui oceani, fiumi, deserti e montagne significavano Le persone non potevano semplicemente migrare lontano dai tiranni in ascesa. Gli antichi egizi, intrappolati tra il Mar Rosso e il Nilo, caddero preda dei faraoni, per esempio.

“La storia è meglio raccontata come una storia di criminalità organizzata”, afferma Kemp. “Si tratta di un gruppo che crea un monopolio sulle risorse attraverso l’uso della violenza su un determinato territorio e su una determinata popolazione”.

Tuttavia, tutti i Golia contengono i semi della propria rovina, afferma: “Sono maledetti e questo a causa della disuguaglianza”. La disuguaglianza non nasce dall’avidità di tutti. Non lo è, afferma. I popoli Khoisan dell’Africa meridionale, ad esempio, hanno condiviso e preservato terre comuni per migliaia di anni, nonostante la tentazione di accaparrarsene di più.

La storia dimostra che la crescente disuguaglianza di ricchezza precede costantemente il collasso, afferma Kemp, dai Maya delle pianure classiche alla dinastia Han in Cina e all’Impero romano d’Occidente. Sottolinea inoltre che per i cittadini dei primi regimi rapaci, il collasso spesso migliorò le loro vite perché furono liberati dal dominio e dalla tassazione e tornarono all’agricoltura. “Dopo la caduta di Roma, le persone diventarono effettivamente più alte e più sane”, afferma.

In passato, i crolli avvenivano a livello regionale e spesso erano vantaggiosi per la maggior parte delle persone, ma oggi sarebbero globali e disastrosi per tutti. “Oggi non abbiamo tanto imperi regionali quanto un unico Golia globale interconnesso. Tutte le nostre società agiscono all’interno di un unico sistema economico globale: il capitalismo”, afferma Kemp.

“Tutte le minacce che affrontiamo oggi sono di gran lunga peggiori rispetto al passato”, afferma. I cambiamenti climatici passati che hanno provocato collassi, ad esempio, comportavano solitamente un cambiamento di temperatura di 1 °C a livello regionale. Oggi, a livello globale, ci troviamo di fronte a 3 °C. Esistono anche circa 10.000 armi nucleari, tecnologie come l’intelligenza artificiale e i robot killer, nonché pandemie ingegnerizzate, tutte fonti di rischio globale catastrofico.

Kemp afferma che la sua tesi secondo cui i Golia necessitano di governanti dotati della triade dei tratti oscuri è oggi confermata. “I tre uomini più potenti del mondo sono una versione vivente della triade oscura: Trump è un narcisista da manuale, Putin è uno psicopatico freddo e Xi Jinping è arrivato a governare [la Cina] grazie alla sua abilità nel manipolare machiavellico”.

“La cosa fondamentale è che non è l’intera umanità a creare queste minacce. Non è una questione di natura umana. Si tratta di piccoli gruppi che tirano fuori il peggio di noi, competendo per profitto e potere e nascondendo tutti i [rischi]”.

Il Golia globale è la partita finale per l’umanità, afferma Kemp, come le mosse finali di una partita a scacchi che determinano l’esito. Vede due esiti: l’autodistruzione o una trasformazione fondamentale della società.

Ritiene che il primo esito sia il più probabile, ma sostiene che sfuggire al collasso globale potrebbe essere possibile.

Per sfuggire al collasso è necessario anche tassare la ricchezza, dice, altrimenti i ricchi troveranno il modo di manipolare il sistema democratico. “Porrei un limite massimo di 10 milioni di dollari alla ricchezza. È molto più di quanto chiunque abbia bisogno. Un famoso magnate del petrolio una volta disse che il denaro è solo un modo per i ricchi di tenere il punteggio. Perché dovremmo permettere a queste persone di tenere il punteggio a rischio di distruggere l’intero pianeta?”

Nonostante la possibilità di evitare il collasso, Kemp rimane pessimista sulle nostre prospettive. “Penso che sia improbabile”, afferma. “Stiamo affrontando un processo lungo 5.000 anni che sarà incredibilmente difficile da invertire, dato che abbiamo livelli crescenti di disuguaglianza e di controllo della nostra politica da parte delle élite.

Goliath’s Curse by Luke Kemp (Penguin Books Ltd, £25) [La maledizione di Golia di Luke Kemp (Penguin Books Ltd, 25 sterline)]