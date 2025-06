Magnificat: una delle poesie più belle in assoluto, un canto gregoriano che scolpisce. Le parole sono attribuite a Maria, futura Madonna e madre di Gesù, nel Vangelo di Luca.

Ne riportiamo tre versioni: in greco, nella traduzione letterale, in latino. Aggiungiamo i link alla interpretazione di Mina e alla versione originale del canto gregoriano.



Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον

καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου,

ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αυτοῦ.

ἰδού γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί,

ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός,

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς

τοῖς φοβουμένοῖς αυτόν.

Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ,

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·

καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων

καὶ ὕψωσεν ταπεινούς,

πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν

καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.

ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ,

μνησθῆναι ἐλέους,

καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν

τῷ Αβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.

Magnificat in italiano

L’anima mia magnifica il Signore

e il mio spirito esulta in Dio, mio ​​Salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.

Ecco, d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata,

perché grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente,

e Santo è il suo nome,

e la sua misericordia si estende a tutte le generazioni

per quelli che lo temono.

Ha stabilito il dominio con il suo braccio

e ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai loro troni

e ha innalzato gli umili,

ha ricolmato di beni gli affamati

e ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha preso su di sé suo figlio Israele,

per ricordarsi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre

La versione in latino

Magnificat

anima mea Dominum,

et exultavit spiritus meus *

in Deo salutari meo

quia respexit humilitatem ancillae suae, *

ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes

quia fecit mihi magna, qui potens est: *

et Sanctum nomen eius

et misericordia eius a progenie in progenies *

timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo, *

dispersit superbos mente cordis sui,

deposuit potentes de sede, *

et exaltavit humiles;

esurientes implevit bonis, *

et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel, puerum suum, *

recordatus misericordiae suae,

sicut locutus est ad patres nostros, *

Abraham et semini eius in saecula.

Gloria Patri et Filio *

et Spiritui Sancto

sicut erat in principio et nunc et semper *

et in saecula saeculorum. Amen.