LIDL presa d’assalto per l’offerta del mese: con 12€ puoi spegnere i termosifoni e azzerare la bolletta

Questa offerta della LIDL è un occasione unica: puoi azzerare i costi della bolletta e spegnere i termosifoni con soli 12 euro.

Dopo settimane con temperatura decisamente sopra la media, un po’ in tutta Italia, sono arrivati i primi freddi e, in rarissimi casi e ad alta quota, anche neve. Bisogna dunque, se non ancora si è pronti, prepararsi per il prossimo inverno che, stando alle ultime previsioni degli esperti, sarà particolarmente freddo nei primi mesi del 2025.

Il freddo è, purtroppo, una vera sfida per molte case italiane che causa non solo gravi disagi ma anche danni spesso dannosi per la salute e anche molto costosi. Mantenere un ambiente caldo ed accogliente in abitazioni dove l’umidità e il freddo la fanno da padrone non è semplice e tocca ingegnarsi per raggiungere lo scopo.

L’offerta della LIDL perfetta per l’inverno

Il bagno è spesso la stanza della casa che ha bisogno di più attenzioni in questo periodo dell’anno, anche se mantenere un ambiente ideale in tutta la casa è una priorità per molti. Per le sue caratteristiche e particolarità, il bagno si presta facilmente alla creazione di zone umide e le docce e vasche calde non fanno altro che creare un ambiente perfetto per la condensa. Chi pensa di risolvere il problema dei bagni aumentando le temperature dei termosifoni in casa si sbaglia di grosso: non solo non si risolve il problema ma si rischia di far volare la bolletta.

Dunque, quali alternative esistono? Non tutti sanno che ci sono soluzioni a basso costo che possono aiutarci e valide per ogni casa. Parliamo di piccoli dispositivi, che possono essere facilmente spostati e che non occupano tanto spazio in una casa, che aiutano a riscaldare il bagno velocemente, rendendo più facile, e piacevoli, le mattinate fredde. Inoltre non richiedono interventi nella stanza ed è possibile regolare la loro temperatura da distanza con un semplice telecomando.

Si tratta di una scelta intelligente sotto diversi punti di vista: riscaldare soltanto il bagno, quando ci serve, permette di non gravare sui costi di riscaldamento della casa, oltre – ed è bene ricordarlo – dare una mano all’ambiente. Dunque, con un investimento minimo, è possibile migliorare notevolmente il comfort di casa, combattere il problema dell’umidità pur spendendo poco e con un dispositivo subito utilizzabile. Uno di questi è stato messo in offerta dalla LIDL: si chiama Termoventilatore Silvercrest: compatto, economico ed efficiente, costa solo 12,99euro. C’è da affrettarsi.