Non solo alimentari, da oggi Lidl da spazio anche al vestiario, un’offerta imperdibile per grandi e piccini.

Lidl cambia di nuovo le regole del gioco, sbaragliando per l’ennesima volta la concorrenza con una serie di offerte mia viste prima sul mercato. Una scelta intelligente, quella del colosso del low cost, che progetta un’occasione da cogliere al volo, inserendosi a gamba tesa in un altro mercato, quello dell’abbigliamento.

Se già in passato Lidl aveva mostrato cosa fosse in grado di fare, grazie a una linea di abbigliamento elegante, adesso ha cambiato obiettivo. Torna quindi a stupire con una serie di proposte che unisco in perfetto equilibrio comfort, stile e risparmio, senza mai dimenticarsi dell’ottima qualità Lidl.

Intimo per tutta la famiglia

In un solo colpo è possibile vestire tutta la famiglia dalla testa ai piedi, con qualità e senza mettere a dura prova il portafogli. Un’occasione imperdibile per rinnovare il cassetto dell’intimo con prodotti pratici, belli e super convenienti, ma soprattutto attenti alle necessità di grandi e piccini.

Si parte dai boxers da uomo, tre pezzi a soli 5,99 euro, resistenti, comodi e dal design essenziale, sono ideali per affrontare le giornate estive. E per chi preferisce le canotte, c’è un’altra offerta da non perdere, tre capi a 6,99 euro, perfetti per combattere il clima di ogni stagione.

Anche il guardaroba femminile beneficia degli sconti Lidl, con ben cinque slip da donna al prezzo shock di 5,99 euro, comodi e colorati. Per completare il set, ci sono anche tre canotte da donna a 6,99 euro, leggere, versatili e adatte a ogni momento della giornata.

Ma Lidl pensa anche ai più piccoli, con proposte che fanno felici genitori e bambini, come le canottiere in cotone biologico a soli 4,99 euro. Tre pezzi a confezione, che garantiscono morbidezza, qualità e un occhio di riguardo all’ambiente, una scelta che unisce benessere e sostenibilità, senza rinunciare al prezzo.

Infine, le calze da bambini, cinque paia a 3,99 euro, colorate, elastiche e resistenti, ideali per accompagnare ogni passo con allegria e sicurezza. Un dettaglio spesso trascurato, ma che fa la differenza nella quotidianità dei più piccoli, la salute inizia anche dalle piccole a cui non si pensa.

Lidl ha deciso di mandare un segnare chiaro, sia ai clienti che alla concorrenza, la catena tedesca di supermercati low cost può gestire qualsiasi mercato. Da Lidl si può trovare ormai l’occorrente per qualsiasi necessità, un esempio più unico che raro nel settore dei supermercati.