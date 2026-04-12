C’è un ingrediente che negli ultimi mesi ha letteralmente invaso i feed di TikTok, i canali YouTube delle guru della skincare e gli scaffali delle beauty editor più attente alle novità dalla Corea del Sud. Si chiama PDRN, acronimo di Polydeoxyribonucleotide, e se non ne hai ancora sentito parlare è solo questione di tempo. Questo composto, nato in ambito medico ed estetico clinico, ha fatto il salto verso il mondo della cosmetica consumer con una velocità che pochi ingredienti hanno saputo eguagliare. Ma cosa c’è dietro questo nome complicato, e perché tutti ne parlano?

Cos’è il PDRN e da dove viene

Il PDRN è una molecola derivata dal DNA del salmone, estratta in modo controllato dalle cellule riproduttive del pesce. Può sembrare un’informazione strana, ma la compatibilità biologica tra il DNA del salmone e quello umano è sorprendentemente alta, intorno al 95%, il che rende questo ingrediente particolarmente ben tollerato dalla pelle umana. In campo medico e dermatologico, il PDRN viene utilizzato da anni sotto forma di iniezioni, i famosi filler biologici o biostimolatori, per trattare cicatrici, rigenerare i tessuti dopo interventi chirurgici e migliorare la qualità della pelle in modo profondo. Le cliniche estetiche coreane lo usano da oltre un decennio, e i risultati clinici hanno alimentato l’interesse dell’industria cosmetica.

Il passaggio dalla siringa al siero è avvenuto grazie all’evoluzione delle tecnologie di veicolazione degli attivi: oggi le formule topiche riescono a portare il PDRN a una profondità sufficiente per esercitare la sua azione, pur con risultati ovviamente meno intensi rispetto alla via iniettiva.

Come funziona sulla pelle

Per capire perché il PDRN funziona, bisogna sapere cosa fa una volta che entra in contatto con i tessuti. Questa molecola agisce principalmente come stimolatore dei recettori A2A dell’adenosina, presenti nelle cellule della pelle. Questa attivazione mette in moto una serie di processi rigenerativi che includono la produzione di collagene e fibronectina, la riduzione dell’infiammazione cutanea, il miglioramento della microcircolazione e la stimolazione dei fibroblasti, le cellule responsabili della sintesi delle proteine strutturali della pelle.

In parole semplici, il PDRN dà alla pelle i mattoni e il segnale di cui ha bisogno per riparare sé stessa. Non è un ingrediente che maschera o ricopre, come farebbe un silicone o un agente filmogeno. È un attivo che lavora a livello cellulare, stimolando i meccanismi naturali di rinnovamento. Questo lo rende particolarmente efficace su pelli stanche, danneggiate dal sole, con segni di invecchiamento precoce, irritazioni croniche o cicatrici superficiali da acne.

Perché la Corea del Sud è stata la prima a portarlo nei cosmetici

La K-beauty non è solo un trend estetico, è un ecosistema dove l’innovazione scientifica corre più veloce che altrove. In Corea, la separazione tra dermatologia clinica e cosmetica consumer è storicamente più permeabile rispetto all’Europa o agli Stati Uniti. I laboratori coreani lavorano a stretto contatto con le cliniche estetiche, testano gli ingredienti prima sulla via medica e poi li trasferiscono nei prodotti topici quando le evidenze sono sufficienti. Il PDRN ha seguito esattamente questo percorso.

Brand come Medi-Peel, Some By Mi, Benton e numerosi altri player del mercato coreano hanno iniziato a inserire il PDRN nelle loro formulazioni a partire dal 2021-2022, con una penetrazione sul mercato che è esplosa nel 2023 e nel 2024. Oggi è praticamente impossibile visitare un sito di K-beauty senza trovare almeno un prodotto che lo citi come ingrediente principale. Sieri, ampolle, creme notte, maschere in tessuto, persino toner: il PDRN è ormai trasversale a tutte le categorie di prodotto.

I benefici più documentati nella skincare topica

Partendo dalle evidenze disponibili, sia cliniche che dai test condotti dai brand stessi, i benefici del PDRN nella cosmetica topica si concentrano su alcune aree specifiche. Sul fronte dell’anti-aging, stimola la produzione di collagene in modo graduale ma misurabile, con effetti che si iniziano a vedere dopo quattro-sei settimane di uso costante. La pelle appare più compatta, i pori sembrano più stretti e la texture generale migliora in modo percepibile.

Per quanto riguarda la lenitività, il PDRN ha una spiccata capacità di calmare le pelli reattive, ridurre arrossamenti persistenti e contenere l’infiammazione. Questa caratteristica lo rende un alleato prezioso non solo per le pelli mature, ma anche per quelle sensibili, con rosacea lieve o con tendenza all’irritazione. Chi soffre di acne post-infiammatoria, cioè quei segni rossastri che restano dopo che il brufolo è guarito, trova nel PDRN un ingrediente capace di accelerare il processo di risoluzione e ridurre la durata delle macchie.

Sul fronte dell’idratazione, il PDRN supporta il microambiente cellulare in modo tale da migliorare la capacità della pelle di trattenere l’acqua, contribuendo a quel finish rimpolpato e luminoso che è diventato il simbolo dell’estetica coreana, il cosiddetto glass skin.

Come inserire il PDRN nella propria routine

Uno degli aspetti più interessanti del PDRN come ingrediente topico è la sua versatilità e la sua ottima compatibilità con la maggior parte degli altri attivi. Non è un acido che richiede precauzioni particolari, non fotosensibilizza e non interagisce negativamente con ingredienti comuni come la niacinamide, l’acido ialuronico, il retinolo o la vitamina C. Questo lo rende adattabile a quasi tutte le routine, sia per chi è alle prime armi con la skincare coreana sia per chi ha già una routine strutturata.

Il formato più comune e più efficace in cui trovare il PDRN è il siero o l’ampolle, da applicare dopo la pulizia del viso e prima della crema idratante. Si applica su pelle umida o leggermente asciugata, tamponando delicatamente senza sfregare. Essendo un attivo rigenerativo, funziona bene sia mattina che sera, anche se molti esperti suggeriscono di concentrarne l’uso nella routine serale, quando i meccanismi di riparazione cutanea sono più attivi.

Per chi vuole una concentrazione più alta o risultati più visibili in tempi brevi, le ampolle concentrate sono il formato migliore: si usano in cicli di quattro-otto settimane, tutti i giorni o a giorni alterni, per poi passare a una manutenzione con prodotti a concentrazione standard. Chi invece vuole semplicemente introdurre il PDRN nella propria routine senza stravolgere nulla può cercarlo come ingrediente secondario in creme o toner già presenti nella sua beauty routine.

Le formule più apprezzate sul mercato

Il mercato del PDRN topico si è sviluppato così rapidamente che oggi l’offerta è ampia e spazia da prodotti accessibili a formule premium. Tra i prodotti più citati dalle community di K-beauty, spiccano le ampolle a base di PDRN puro ad alta concentrazione, spesso abbinate all’acido ialuronico per potenziare l’effetto idratante, o alla centella asiatica per amplificare l’azione lenitiva. Molte formule integrano anche ingredienti come il bakuchiol, alternativa naturale al retinolo, o il beta-glucano, anch’esso con proprietà rigenerative, per creare un cocktail di attivi che lavorino in sinergia.

È importante leggere le etichette con attenzione: il PDRN dovrebbe comparire abbastanza in alto nell’INCI, l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di concentrazione, per garantire che sia presente in quantità realmente efficace e non solo come ingrediente di marketing in tracce irrisorie.

Il confronto con altri attivi rigenerativi

Spesso chi si avvicina al PDRN si chiede come si confronti con altri grandi nomi della skincare rigenerativa. Rispetto al retinolo, il PDRN non provoca quel periodo di adattamento fatto di irritazioni, desquamazione e fotosensibilità che scoraggia molti. È quindi più adatto a chi ha la pelle sensibile o non riesce a tollerare il retinolo. Rispetto all’EGF, il fattore di crescita epidermico, un altro grande protagonista della K-beauty, il PDRN ha un meccanismo d’azione diverso ma complementare: i due ingredienti vengono spesso abbinati nelle formule più sofisticate proprio perché si potenziano a vicenda.

Rispetto all’acido ialuronico, che rimane il re dell’idratazione cutanea, il PDRN non è un semplice idratante ma un attivo funzionale che agisce a livello più profondo. Non li sostituisce, li affianca. E rispetto al bakuchiol, che stimola il collagene per via diversa, il PDRN risulta generalmente ancora più tollerabile e meno soggetto a variabilità di risposta individuale.

Cosa aspettarsi realisticamente

Come per tutti gli ingredienti cosmetici topici, è fondamentale avere aspettative realistiche. Il PDRN nella skincare non è un trattamento medico e non produce gli stessi risultati delle iniezioni biostimolanti. Chi ha già familiarità con i trattamenti in studio e cerca lo stesso effetto di rimpolpamento intenso nel giro di pochi giorni rimarrà deluso. Ma chi cerca un attivo che nel medio termine, con uso costante di quattro-otto settimane, migliori visibilmente la texture, la luminosità, la compattezza della pelle e la gestione delle imperfezioni post-acneiche, troverà nel PDRN una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni.

La K-beauty ci ha insegnato che la cura della pelle è un atto quotidiano, una routine di lungo periodo che dà i suoi frutti solo con la costanza. Il PDRN si inserisce perfettamente in questa filosofia: non è la soluzione miracolosa che cambia la pelle in una settimana, ma è uno degli ingredienti più promettenti per chi vuole investire sulla salute della propria pelle in modo serio, scientificamente fondato e, per una volta, anche piacevole da applicare.