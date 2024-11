L’inquietante profezia di Baba Vanga per il 2025 fa tremare tutti

Cosa dice la profezia di Baba Vanga per il 2025? Le previsioni della mistica di origini bulgare non sono certo rassicuranti.

Con l’arrivo della fine dell’anno si rispolverano anche le profezie di Baba Vanga che per il 2025 si annunciano a dir poco catastrofiche. Quanto credito dare alle parole della veggente, che lo ricordiamo, è passata a miglior vita nel 1996?

Cosa dobbiamo aspettarci dal 2025, quindi, di così inquietante? La profezia di Baba Vanga fa tremare, le cose non si mettono bene, ma d’altronde, a ben guardare, nemmeno l’anno che sta per terminare è stato tanto positivo. Tra conflitti, crisi economica e disastri ambientali c’è di che spaventarsi senza pensare al futuro. Ad ogni modo, ecco cosa ha annunciato la mistica.

La profezia di Baba Vanga per il 2025

Cosa ci dobbiamo aspettare dal nuovo anno secondo Baba Vanga? È tempo di riflettere su cosa è importante nella propria vita e in quella del genere umano e prepararsi a ciò che potrebbe succedere. Le previsioni della veggente bulgara sono catastrofiche e inquietanti.

Si parla di una guerra che interessa due nazioni europee, di fatto stiamo già vivendo il conflitto tra Russia e Ucraina nel cuore dell’Europa ma secondo le previsione potrebbe andare ben oltre i confini del Vecchio Continente. Dovremmo abituarci all’idea di una Terza Guerra Mondiale a livello planetario.

D’altronde del rischio ne ha parlato e ne parla ogni domenica anche Papa Francesco. Ci sono già le condizioni per uno scenario del genere, anche guardando al Medio Oriente e a Israele le cose non sono certo rassicuranti. Eppure la mistica non ha predetto il conflitto Israele-Hamas, una mancanza imperdonabile!

Ad ogni modo sui social si parla di una possibile apocalisse annunciata come una tragedia imminente anche in relazione al fatto che pure Nostradamus, ben prima della sensitiva bulgara, aveva predetto un conflitto mondiale per il 2025. Ma lasciando stare per un attimo il profeta francese vissuto nel XVI secolo e torniamo sulla profetessa, che ha pure parlato di situazioni molto curiose che potrebbero accadere nel nuovo anno. Come uno scontro tra umani e popolazioni aliene non meglio precisate.

“L’inizio della guerra marziana incombe sull’umanità, un conflitto che scuoterà la Terra fino alle sue fondamenta” si legge tra le sue profezie. Insomma, gli umani non ne hanno abbastanza di litigare tra di loro che andranno a fare la guerra anche negli spazi interstellari. Il risultato sarà l’estinzione della specie umana. Ma anche se tutto il processo inizierà nel 2025 non saremo in grado di vederne la fine, dato che l’uomo si estinguerà nel 5079. Vedremo se, come predetto dalla sensitiva, l’essere umano riuscirà a sbarcare su Venere nel 2028.