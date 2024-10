L’Italia ha il record di bambini inattivi che non fanno nessuno sport

“Il nostro stile di vita ha un impatto molto importante sul nostro sistema immunitario e devo dire che sono estremamente preoccupato perché il nostro Paese in questo momento è secondo solo alla Spagna per il numero di bambini in sovrappeso e abbiamo il record di bambini inattivi che non fanno attività fisica”.

Lo ha spiegato Alberto Mantovani, professor emerito di Humanitas University e direttore scientifico di Irccs Istituto Clinico Humanitas, a margine del quinto congresso internazionale ‘Healthy Lifespan – Positive nutrition, antiinflammation diet, physical activity and sport’ organizzato dalla Fondazione Paolo Sorbini e promosso da Enervit e Technogym, a Palazzo Mezzanotte a Milano.

‘Essere in sovrappeso vuol dire disorientare il sistema immunitario – ha aggiunto Mantovani – Fare attività fisica, insieme ai vaccini, è una forma di allenamento del nostro sistema immunitario che è un’orchestra straordinaria, di cui non conosciamo tutti gli strumenti, gli orchestrali e gli spartiti’.

Le parole del sindaco di Milano

Al congresso ha partecipato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala.

“La popolazione anziana nel nostro Paese e a Milano – le sue parole – sta crescendo. Già oggi più dell’8% della popolazione milanese è over 80. A fine 2023, il numero dei milanesi ultra ottantenni superava i 117mila, di questi 731 erano centenari”.

“La crescita della popolazione anziana deriva da fattori positivi, le migliori condizioni di vita, e i progressi della medicina. Vorrei soffermarmi sul tema del diritto a un’alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti – ha aggiunto Sala – Su questo si giocano le politiche urbane delle grandi città del mondo. Una di queste sfide era anche contenuta nel tema di Expo 2015 ed è oggi più attuale che mai. È un tema di salute ma molto di equità nelle società”.