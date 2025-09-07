Se ami lo street food, da Lidl ci sono delle incredibili offerte da non perdere, per assaporare tutto il gusto di questo cibo unico.

Da Lidl la qualità è una garanzia, ma al contempo, anche la convenienza. Ogni tanto, consultando il sito o il volantino, è possibile farsi un’idea di quelle che sono le offerte migliori del suddetto da discount, da cogliere al volo.

In un periodo in cui risparmiare sulla spesa è importante, ma non rinunciando a prodotti di qualità, Lidl offre diverse linee di prodotti, portando il cliente a godere di sapori tipici, direttamente a casa propria. Tra i cibi più amati, ci sono certamente quelli da street food, e Lidl ha dedicato una serie di offerte proprio inerente a essi. Ma scopriamo più da vicino, di quali prodotti si tratta, nello specifico.

Da Lidl offerte pazzesche sui prodotti da Street food: da cogliere al volo, prima che finiscano

Lidl, con i prodotti di Strada del Gusto, propone delle deliziose pizzelle a 1.99€, e dei gamberi croccanti a 2.99€.

Nuggets di merluzzo, magari da immergere con delle gustose salse, per un aperitivo veloce, costano solo 1.69€. E ancora, del buon fritto misto a 2.99€, o fish & chips a 1.49€. Per gli amanti di porchetta e fusi di pollo, i costi sono rispettivamente di 2.99€ e 3.79€. E ancora, polpettine di filetto di pollo cotte, a soli 2.49€.

Arancini di riso surgelati, costano 1.49€, in confezione da 300 g. Gli gnocchi fritti costano solo 1.39€, polenta a rondelle, 1.11€, mentre gli anelli di totano croccanti costano 2.79€. E che dire, poi dei mini panzerotti, sempre a marchio Strada del Gusto? Il prezzo è di soli 1.59€ per 210 g.

Immaginate di preparare un gustoso aperitivo e di dover accontentare più palati, come è normale che sia. Una buona idea potrebbe essere quella di preparare in modo molto rapido dei calzoni, che da Lidl costano 2.69€, o dei panzerotti, a 1.49€.

In tavola si può servire una gustosa focaccia, da accompagnare, magari, a mozzarella o affettati con un po’ d’olio: nel suddetto discount costa solo 2.69€. 4 bottiglie di bibite analcoliche Strada del Gusto (200 ml), costano 2.79€.

Da non perdere i fiori di zucchina in pastella a 2,69€, i supplì di riso a 1.69€, scamorzine panate a 1.99€, e crocchette di patate alla romana, a 1.49€. Per finire, sformatini ai 4 formaggi con patate, a 1.99€, tramezzino cheddar e jalapenos a 2.79€ e bocconcini di melanzane a 1.99€.

Per chi ama lo street food, dunque, è un’ottima occasione per gustare questi sapori comodamente a casa, nella modalità che più si preferisce.