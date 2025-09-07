Lo street food arriva a casa tua: prodotti di qualità, gusto eccezionale e prezzi incredibili da Lidl
Se ami lo street food, da Lidl ci sono delle incredibili offerte da non perdere, per assaporare tutto il gusto di questo cibo unico.
Da Lidl la qualità è una garanzia, ma al contempo, anche la convenienza. Ogni tanto, consultando il sito o il volantino, è possibile farsi un’idea di quelle che sono le offerte migliori del suddetto da discount, da cogliere al volo.
In un periodo in cui risparmiare sulla spesa è importante, ma non rinunciando a prodotti di qualità, Lidl offre diverse linee di prodotti, portando il cliente a godere di sapori tipici, direttamente a casa propria. Tra i cibi più amati, ci sono certamente quelli da street food, e Lidl ha dedicato una serie di offerte proprio inerente a essi. Ma scopriamo più da vicino, di quali prodotti si tratta, nello specifico.
Da Lidl offerte pazzesche sui prodotti da Street food: da cogliere al volo, prima che finiscano
Lidl, con i prodotti di Strada del Gusto, propone delle deliziose pizzelle a 1.99€, e dei gamberi croccanti a 2.99€.
Nuggets di merluzzo, magari da immergere con delle gustose salse, per un aperitivo veloce, costano solo 1.69€. E ancora, del buon fritto misto a 2.99€, o fish & chips a 1.49€. Per gli amanti di porchetta e fusi di pollo, i costi sono rispettivamente di 2.99€ e 3.79€. E ancora, polpettine di filetto di pollo cotte, a soli 2.49€.
Arancini di riso surgelati, costano 1.49€, in confezione da 300 g. Gli gnocchi fritti costano solo 1.39€, polenta a rondelle, 1.11€, mentre gli anelli di totano croccanti costano 2.79€. E che dire, poi dei mini panzerotti, sempre a marchio Strada del Gusto? Il prezzo è di soli 1.59€ per 210 g.
Immaginate di preparare un gustoso aperitivo e di dover accontentare più palati, come è normale che sia. Una buona idea potrebbe essere quella di preparare in modo molto rapido dei calzoni, che da Lidl costano 2.69€, o dei panzerotti, a 1.49€.
In tavola si può servire una gustosa focaccia, da accompagnare, magari, a mozzarella o affettati con un po’ d’olio: nel suddetto discount costa solo 2.69€. 4 bottiglie di bibite analcoliche Strada del Gusto (200 ml), costano 2.79€.
Da non perdere i fiori di zucchina in pastella a 2,69€, i supplì di riso a 1.69€, scamorzine panate a 1.99€, e crocchette di patate alla romana, a 1.49€. Per finire, sformatini ai 4 formaggi con patate, a 1.99€, tramezzino cheddar e jalapenos a 2.79€ e bocconcini di melanzane a 1.99€.
Per chi ama lo street food, dunque, è un’ottima occasione per gustare questi sapori comodamente a casa, nella modalità che più si preferisce.