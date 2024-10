Lo Xilitolo, sostituto dello zucchero, è stato associato da un nuovo studio a un rischio aumentato di infarto e ictus.

I risultati di un nuovo studio mettono in discussione la comune idea che gli alcoli di zucchero come lo xilitolo e l’eritritolo siano alternative sane e naturali allo zucchero, scrive Caren Chesler sul Washington Post.

Il popolare sostituto dello zucchero xilitolo, comunemente usato da chi vuole perdere peso o è diabetico, è associato a un rischio aumentato di eventi cardiovascolari come infarto e ictus, secondo uno studio pubblicato sull’European Heart Journal.

La ricerca sullo xilitolo

Lo Xilitolo, sostituto dello zucchero, associato da un nuovo studio a rischio di infarto e ictus – Blitzquotidiano (foto Ansa)I ricercatori della Cleveland Clinic hanno condotto diversi studi. In uno, hanno analizzato campioni di plasma salvati di partecipanti a uno studio precedente, più di 3.000 soggetti che avevano digiunato.

Questi soggetti erano stati seguiti per tre anni, durante i quali alcuni di loro avevano sofferto di un evento cardiovascolare come un infarto o un ictus.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno scoperto che coloro che avevano sofferto di un evento cardiovascolare avevano alti livelli di xilitolo nel sangue.

Effetti sulla coagulazione

I ricercatori hanno anche studiato l’effetto dello xilitolo sulla coagulazione usando sangue intero umano e piastrine, e hanno scoperto che lo xilitolo causava la coagulazione delle piastrine nel sangue.

Hanno poi testato la velocità con cui il sangue si coagula in presenza di xilitolo su modelli di topi, danneggiando l’arteria carotide dell’animale, e hanno scoperto che lo xilitolo aumentava la velocità di formazione di coaguli nei siti di lesione arteriosa.

I coaguli di sangue che viaggiano verso le arterie o le vene negli organi del corpo come il cuore possono causare infarti, ictus e persino la morte.

In un altro studio, i ricercatori hanno testato la suscettibilità alla coagulazione del sangue raccogliendo il sangue da 10 volontari sani prima e 30 minuti dopo aver bevuto una bevanda dolcificata con xilitolo. Ad altri dieci volontari è stata data una bevanda dolcificata con glucosio o zucchero.

I ricercatori hanno scoperto che coloro che avevano bevuto la bevanda allo xilitolo mostravano un marcato aumento della capacità di coagulazione del sangue subito dopo averla ingerita.

Non è stato riscontrato alcun cambiamento nella capacità di coagulazione del sangue nei soggetti che avevano ingerito il glucosio.

“Penso che dobbiamo capire se questo è un comportamento comune a tutti gli alcoli di zucchero o solo a un sottoinsieme”, ha affermato Stanley Hazen, cardiologo presso la Cleveland Clinic, ricercatore principale e autore senior dello studio. “Finora, sembra essere tutto, ma dobbiamo fare più ricerche e altri devono farlo”.

I ricercatori hanno avvertito che mentre questi studi dimostrano che lo xilitolo è collegato a un rischio più elevato di eventi cardiovascolari, non dimostrano che causi questi eventi.

Gli alcoli di zucchero come lo xilitolo e l’eritritolo sono ampiamente utilizzati come sostituti dello zucchero in alimenti trasformati come caramelle, gomme e prodotti da forno, aggiunge Chesler.

Gli alcoli di zucchero hanno meno calorie e carboidrati e non causano improvvisi picchi di zucchero nel sangue, come dimostrano gli studi.

I ricercatori hanno notato che mentre lo xilitolo non è così comunemente utilizzato nei prodotti alimentari cheto o senza zucchero negli Stati Uniti, è prevalente in altri paesi. “Stavamo cercando di scoprire il prossimo colesterolo, un altro percorso che contribuisce alle malattie cardiache che si verificano naturalmente nei nostri corpi”, ha affermato Hazen, anche presidente di scienze cardiovascolari e metaboliche presso il Lerner Research Institute della Cleveland Clinic. “E pensiamo che sia quello che abbiamo, ovvero che l’eritritolo o lo xilitolo, questi alcoli di zucchero, sono collegati alle malattie cardiache, o almeno sono collegati all’essere associati allo sviluppo futuro di eventi cardiaci”.

L’uso di sostituti dello zucchero è in aumento

I risultati arrivano mentre l’uso di alcoli di zucchero come lo xilitolo è in aumento, poiché le tendenze delle diete chetogeniche e a basso contenuto di carboidrati stanno generando una crescita nei dolcificanti alternativi pubblicizzati come “naturali”. Circa 1,19 miliardi di dollari in prodotti allo xilitolo sono stati venduti nel 2021 e si prevede che tale mercato crescerà fino a circa 1,48 miliardi di dollari entro il 2030, secondo la società di ricerca Custom Market Insights.

I risultati mettono in discussione la comune comprensione degli alcoli di zucchero come lo xilitolo e l’eritritolo come alternative sane e naturali allo zucchero. Le persone li considerano naturali perché i nostri corpi li producono come parte del nostro metabolismo energetico; tuttavia, le nostre cellule li producono a livelli molto più bassi. Quando questi alcoli di zucchero vengono prodotti, vengono preparati industrialmente, utilizzando batteri o lieviti sottoposti a processi di fermentazione e fermentazione per creare una sostanza chimica che inganna le nostre papille gustative, ha affermato Hazen.

“Sebbene sia un composto naturale, viene utilizzato in un modo molto innaturale, a un livello che è enormemente, enormemente più alto di quanto potrebbe mai apparire in condizioni normali” nei nostri corpi, ha affermato Hazen.

I ricercatori hanno anche scopertio che un livello elevato di xilitolo potrebbe essere peggiore per il tuo cuore rispetto al colesterolo. Mangiando una dieta ricca di colesterolo, potremmo aumentare i nostri livelli di colesterolo nel sangue dal 10 al 30 percento. Mangiando un prodotto ad alto contenuto di xilitolo, i ricercatori hanno scoperto che i livelli chimici nel sangue sono aumentati di 1.000 volte, ovvero del 100.000 percento, e sono rimasti elevati per quattro o sei ore.

Il Calorie Control Council, che rappresenta produttori e fornitori di alimenti e bevande ipocalorici e ipocalorici, ha respinto i risultati dello studio.

“I risultati di questo studio sono contrari a decenni di prove scientifiche che corroborano la sicurezza e l’efficacia di dolcificanti ipocalorici come lo xilitolo da parte di agenzie sanitarie e normative globali”, ha affermato Carla Saunders, presidente del consiglio, in una dichiarazione.

“Lo xilitolo è considerato un dolcificante ipocalorico dal gusto gradevole da oltre 60 anni. Ha dimostrato di avere benefici dentali, tra cui la prevenzione dell’accumulo di placca e della carie, ed è presente naturalmente in alimenti come fragole, lattuga e avena”, ha affermato.

Washington Post

