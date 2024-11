Long covid per sempre, studi scientifici recenti gettano nuova inquietante luce sull’esperienza di milioni di pazienti affetti da long covid. Gli studi suggeriscono che più a lungo una persona è malata, minori sono le sue possibilità di guarire completamente. La finestra migliore per la guarigione è nei primi sei mesi dopo aver contratto il COVID-19, con maggiori probabilità per le persone la cui malattia iniziale era meno grave, così come per quelle vaccinate, hanno scoperto ricercatori nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Le persone i cui sintomi durano tra sei mesi e due anni hanno meno probabilità di guarire completamente, scrivono Jennifer Rigby e Julie Steenhuysen di Reuters. Per i pazienti che hanno lottato per più di due anni, la possibilità di una guarigione completa “sarà molto ridotta”, ha affermato Manoj Sivan, professore di medicina riabilitativa presso l’Università di Leeds e uno degli autori dei risultati pubblicati su The Lancet.

Long covid persistente

Sivan ha affermato che questo dovrebbe essere definito “long COVID persistente” e inteso come le condizioni croniche encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica o fibromialgia, che possono essere caratteristiche del long COVID o fattori di rischio per esso. Il COVID lungo, definito come sintomi persistenti per tre mesi o più dopo l’infezione iniziale, comporta una costellazione di sintomi che vanno dall’estrema stanchezza alla confusione mentale, alla mancanza di respiro e al dolore alle articolazioni.

Può variare da lieve a completamente invalidante e non ci sono test diagnostici o trattamenti comprovati, sebbene gli scienziati abbiano fatto progressi nelle teorie su chi è a rischio e cosa potrebbe causarlo. Uno studio britannico ha suggerito che quasi un terzo di coloro che hanno segnalato sintomi a 12 settimane si sono ripresi dopo 12 mesi.

Altri, in particolare tra i pazienti che erano stati ricoverati in ospedale, mostrano tassi di recupero molto più bassi. In uno studio , apre una nuova scheda condotto dall’Office for National Statistics del Regno Unito, due milioni di persone hanno auto-segnalato sintomi da COVID lungo lo scorso marzo. Circa 700.000, ovvero il 30,6%, hanno affermato di aver manifestato i primi sintomi almeno tre anni prima.

Quanti hanno il covid lungo?

A livello globale, stime accettate hanno suggerito che tra 65 milioni e 200 milioni di persone hanno il COVID lungo. Ciò potrebbe significare che tra 19,5 e 60 milioni di persone affronteranno anni di disabilità in base alle stime iniziali, ha affermato Sivan. Gli Stati Uniti e alcuni paesi come la Germania continuano a finanziare la ricerca sul COVID a lungo termine.

Ma più di due dozzine di esperti, sostenitori dei pazienti e dirigenti farmaceutici hanno dichiarato a Reuters che i fondi e l’attenzione per la condizione stanno diminuendo in altri paesi ricchi che tradizionalmente finanziano studi su larga scala. Nei paesi a basso e medio reddito, non c’è mai stato.

“L’attenzione si è spostata”, ha affermato Amitava Banerjee, professore presso l’University College di Londra che co-dirige un’ampia sperimentazione di farmaci riutilizzati e programmi di riabilitazione. Afferma che il COVID a lungo termine dovrebbe essere visto come una condizione cronica che può essere trattata per migliorare la vita dei pazienti piuttosto che curata, come le malattie cardiache o l’artrite. Leticia Soares, 39 anni, del Brasile nord-orientale, è stata infettata nel 2020 e da allora ha combattuto contro una stanchezza intensa e un dolore cronico. In una buona giornata, trascorre cinque ore fuori dal letto.

Quando può lavorare, Soares è co-responsabile e ricercatrice presso Patient-Led Research Collaborative, un gruppo di difesa coinvolto in una revisione di lunghe prove sul COVID pubblicate di recente su Nature.