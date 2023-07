Luce e gas: come scegliere l’operatore in poche semplici mosse

Gas e luce sono servizi essenziali per la vita di tutti, ragion per cui scegliere il fornitore giusto può avere un impatto significativo sui propri bilanci economici. Per individuare le offerte più convenienti del momento che si adattano alle proprie necessità si può utilizzare il comparatore luce e gas di ComparaSemplice.it, uno strumento rapido e veloce per osservare anche l’andamento dei prezzi. Per individuare il fornitore giusto, invece, si consiglia di dare uno sguardo ai consigli presenti in questa guida.

Come confrontare le offerte di luce e gas?

Il primo passo per scegliere il fornitore di luce e gas più adatto alle proprie esigenze è confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato. Prima di farlo converrebbe prendere coscienza dei propri consumi energetici, magari recuperando una vecchia bolletta e osservando l’andamento degli ultimi mesi.

In genere la bolletta riporta anche il prezzo unitario della componente energia e la quota fissa di commercializzazione, che sono le voci su cui si basa la concorrenza tra i fornitori. Se tali informazioni non sono presenti sulla bolletta, è possibile trovarle nell’area clienti del sito web del fornitore. Calcolando il costo dell’offerta attuale e confrontandolo con le offerte disponibili sul mercato, quindi, andremo a valutare se ci sono possibilità di risparmio.

Quali altri aspetti valutare per decidere?

Per prendere una decisione informata converrebbe anche valutare altri aspetti e non fermarsi al solo vantaggio economico. Per esempio ci riferiamo alla qualità del servizio, l’affidabilità tecnica e non da meno, anche la trasparenza commerciale.

Il miglior modo per capire se si ha a che fare con un operatore affidabile è leggere con attenzione le condizioni contrattuali, la facilità di lettura della bolletta e la qualità del servizio clienti. Prima di prendere una decisione, infine, è consigliabile richiedere la documentazione contrattuale e valutare le recensioni e i reclami dei clienti attraverso comparatori online affidabili.

Diritti dei consumatori: cosa è importante sapere?

Il cambio di fornitore non comporta il distacco dell’energia elettrica o del gas, e la continuità della fornitura è sempre garantita. Inoltre non è necessario comunicare al vecchio fornitore il cambio di operatore.

Secondo quanto previsto anche dalla legge, infatti, sarà il nuovo operatore ad occuparsi di tutte le pratiche necessarie per il trasferimento della fornitura. I consumatori, inoltre, hanno sempre il diritto di recedere dal contratto e di rivolgersi verso offerte più convenienti.

È chiaro che, prima di accettare qualsiasi offerta è fondamentale aver compreso tutte le condizioni prevista dal contratto, avendo cura di scovare la presenza di eventuali costi nascosti o clausole non proprio lineari.

Avere consapevolezza è fondamentale per prendere decisioni informate e soddisfacenti ed è per questo che la stessa Autorità vigilante, Arera, ha messo a disposizione un gran numero di guide sul funzionamento del mercato energetico.

Una delle più interessanti, soprattutto per capire a quale fornitore affidarsi, è la guida alla lettura della bolletta, utile a chiarire in che modo viene applicato il prezzo della bolletta nel mercato libero.

Tra le varie voci di spesa, infatti, l’unica sulla quale le aziende possono competere è quella del prezzo unitario dell’energia: gli altri valori sono identici per ogni fornitore e sono stabiliti a monte per tutelare i consumatori finali.