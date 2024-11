L’uomo che viaggia con 170 compagnie aeree rivela il metodo per evitare la cancellazione dei voli

L’uomo che ha volato con 170 compagnie aeree diverse, battendo ogni record, ha rivelato un trucco per evitare un problema che troppo spesso affligge i viaggiatori. Fa naturalmente riferimento alla cancellazione dei voli, un contrattempo fastidioso e frustrante per ogni passeggero, che in alcuni casi può anche rovinare una vacanza intera.

L’uomo dei record viaggia con 170 compagnie diverse

Indy Nelson, 29 anni, si è aggiudicato il Guinness World Record per aver volato con il maggior numero di compagnie aeree (170), battendo il precedente record di 156. Nelson ha battuto questo incredibile record diventando inoltre la persona più giovane e veloce a riuscirci, all’età di 24 anni e in soli 539 giorni. Nei suoi numerosi viaggi, Nelson ha raggiunto anche diverse destinazioni remote e persino alcune colpite dalla guerra, tra cui la linea del fronte in Iraq.

“È stato solo quando ho fatto il mio primo viaggio all’estero senza i miei genitori che mi è venuta la voglia di viaggiare. Ho iniziato con il volontariato in un campo per rifugiati siriani in Grecia, prima di prenotare una vacanza insolita in Nord Corea dopo la laurea. È stato emozionante avventurarsi nell’ignoto e non sapere cosa sarebbe successo il giorno dopo. Non esiste un manuale per attraversare il mondo”, ha dichiarato Nelson.

Cancellazione voli, come evitarla

Negli oltre 500 voli prenotati da Nelson durante la sua avventura, solo due sono stati cancellati. Il segreto, secondo il ragazzo americano, è di prenotare i voli sempre al mattino. In questo modo ci saranno meno possibilità che si verifichino ritardi o cancellazioni.

A sostenere il segreto di Nelson, in effetti, ci sono i dati raccolti. Uno studio del 2023 del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, infatti, ha ipotizzato lo stesso fenomeno. Secondo lo studio, oltre l’80% dei voli in partenza tra le 6:00 e le 9:00 decolla in orario. Meno del 60% dei voli in partenza tra le 18:00 e le 21:00 partono puntuali.