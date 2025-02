A Casalborsetti, sul litorale ravennate, un giovane lupo è stato protagonista di un insolito salvataggio. L’intervento è stato avviato dopo che una segnalazione ha raggiunto il centralino dei carabinieri, indicando la presenza di un lupo intrappolato in una grande vasca vuota, utilizzata da un’azienda agricola per lo stoccaggio di liquami di allevamento. La tempestiva comunicazione ha permesso ai carabinieri forestali di recarsi immediatamente sul luogo indicato.

La scoperta del lupo intrappolato

Una volta giunti sul posto, i militari hanno rapidamente individuato l’animale. Il lupo, visibilmente giovane, si trovava sul fondo del vascone e tentava inutilmente di arrampicarsi lungo le pareti lisce e scivolose per riguadagnare la libertà. Dopo numerosi tentativi falliti, l’animale appariva stremato e disorientato, spaventato dalla presenza degli esseri umani. In preda al panico, aveva iniziato a scavare il fondo della vasca per crearsi un riparo, causando alcuni danni alla struttura.

Il salvataggio

Di fronte alla difficile situazione, i carabinieri hanno contattato il centro di recupero animali selvatici ‘Amici degli animali’ per ricevere supporto. Nel frattempo, con l’aiuto di alcuni operai presenti sul posto, hanno ideato un ingegnoso piano di salvataggio. Utilizzando pallets di legno legati tra loro con una fune e fissati in cima al vascone, hanno costruito una rudimentale scala in grado di raggiungere il fondo della vasca.

La libertà riconquistata

Non appena l’improvvisata scala è stata calata nella vasca, il lupo ha subito capito come sfruttarla. Con uno slancio di energia, ha scalato la scala e ha riguadagnato la libertà. Una volta fuori, l’animale si è rapidamente allontanato verso il bosco, sfuggendo alla vista dei soccorritori prima ancora che potessero avvicinarsi ulteriormente per verificarne le condizioni.