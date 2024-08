Macchie gialle sui vestiti, da quando mia nonna mi ha svelato questo segreto non ho più problemi: impensabile

Macchie gialle sui vestiti? Basta usare candeggina e altri prodotti, in casa c’è un valido alleato che elimina lo sporco in poche mosse.

Le macchie che possono comparire sui vestiti sono svariate, come svariate sono le cause che le provocano. Dalle più semplici provocate magari da un goccio d’olio o da un po’ di sugo che cade addosso mentre si mangia, fino a quelle più complicate da eliminare, come quelle di sangue, di vernice o anche di trucco.

Indipendente da quale sia la tipologia di macchia, quello che conta per riuscire a rimuovere ogni singolo alone, è non solo agire con immediatezza (cosa che non sempre è possibile), ma adoperare anche i prodotti giusti per assicurarsi di operare in modo corretto. Infatti, non molte di queste macchie necessitano di una fase di prelavaggio, che risulta essere fondamentale ai fini del risultato finale.

Le macchie gialle sui vestiti hanno le ore contate: con questo trucco si eliminano in un attimo

Come accennato, non tutte le macchie risultano essere piuttosto facili da eliminare, ad esempio, oltre a quelle di deodorante che sono davvero ostiche, anche le macchie gialle provocate dal sudore, dall’usura o anche dai profumi, sono piuttosto complicate da rimuovere del tutto.

In questo caso specifico, i semplici detersivi non sembrano bastare, e a fine lavaggio la chiazza, spesso, risulta ancora ben visibile. Fortunatamente però, anche in questo caso c’è un ottimo rimedio fai da te, perfetto per eliminare anche il più piccolo alone giallo.

Il prodotto che promette davvero di fare ‘miracoli, altro non è che del comunissimo alcol etilico, elemento fondamentale nel kit di primo soccorso che tutti abbiamo e che in casa non manca mai. Un prodotto necessario non solo per disinfettare ferite, ma utilissimo in casa anche per altri scopi. Il suo utilizzo, infatti, è schizzato alle stelle nel pieno periodo del Covid, quando si disinfettava ogni superficie con cui si entrava in contatto.

Ma oltre a questo, l’alcol è utilissimo anche per la pulizia dei vetri, riuscendo a renderli brillanti e senza aloni. In questo caso, per eliminare le macchie gialle dai vestiti, basterà versarne una piccola quantità sulla zona e strofinare. Infine, mettere tutto in lavatrice e avviare il classico ciclo di lavaggio. Ora non resta che lasciar asciugare il capo, senza esporlo ai raggi solari diretti e la macchia sarà completamente sparita, senza lasciare aloni.