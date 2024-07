Marinella Soldi si è dimessa da presidente della Rai, andrà a lavorare alla Bbc

Marinella Soldi, presidente della Rai, ha annunciato le sue dimissioni in una lettera indirizzata al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Le dimissioni entreranno in vigore dal 10 agosto 2024. La decisione, motivata da ragioni personali e professionali, è stata comunicata ai vertici della Rai e sarà formalizzata nella prossima riunione del consiglio di amministrazione. Questo cambiamento segna una transizione significativa per l’emittente pubblica italiana.

Nuovo incarico alla BBC

Il passo successivo per Marinella Soldi è un nuovo ruolo presso la BBC. Soldi assumerà l’incarico di consigliere non esecutivo del Commercial Board della BBC, carica ottenuta dopo essere entrata nel consiglio del gruppo britannico nel settembre 2023. BBC Commercial, una controllata della BBC, si occupa delle attività commerciali e degli obiettivi di BBC Studios, e il contributo di Soldi è atteso con grande interesse.

Samir Shah, Presidente della BBC, ha elogiato l’esperienza globale e la comprensione delle sfide affrontate dai servizi pubblici di Soldi, definendola una risorsa preziosa per il gruppo. Damon Buffini, presidente del Commercial Board e vicepresidente della BBC, ha espresso entusiasmo per la collaborazione con Soldi, sottolineando l’importanza di continuare a perseguire una strategia di crescita ambiziosa in un momento cruciale per BBC Commercial.

Incertezze per il CDA Rai

La situazione alla Rai è ulteriormente complicata dall’incertezza riguardante la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Il mandato del CDA attuale è scaduto da più di un mese e mezzo. Attualmente, manca ancora l’accordo politico di maggioranza per approvare la nomina dei quattro consiglieri scelti dal Parlamento e dei due individuati dal Tesoro (ad e presidente). Questa situazione lascia in sospeso la governance dell’emittente pubblica italiana.