Massimo Cotto è morto a 62 anni: addio al critico musicale e conduttore di Virgin Radio

“Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo, perché Massimo era uno di noi”. È Virgin Radio a dare notizia della morte di Massimo Cotto con una nota. Il giornalista, deejay e scrittore era nato il 20 maggio 1962 ad Asti. Conduceva sull’emittente del gruppo Mediaset “Rock and Talk” in coppia con Maurizio Faullisi e Antonello Piroso.

Questa la lunga nota di Virgin Radio: “Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto. Nel 2012 è entrato a fare parte della famiglia di Virgin Radio raccontando le follie dei grandi artisti del rock attraverso le pillole di Rock bazar e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in Rock and talk con Dr.Feelgood (Maurizio Faulisi) e con il Cavaliere Nero (Antonello Piroso). In tutti questi anni ci ha sempre dato il Buongiorno con il sorriso e con il suo inconfondibile umorismo (non dimenticheremo mai le sue battute), tenendoci compagnia con una passione infinita per la musica e per tutte le forme d’arte. Siamo vicini alla sua famiglia (Chiara, Francesco e alla mamma Marisa) e a tutti voi che, come noi, lo avete amato e apprezzato. Ciao Massimo, fai buon viaggio”.

Chi era Massimo Cotto

Legatissimo alla sua città, Cotto era stato anche assessore. Oltre che con Virgin Radio, collaborava con Il Messaggero. In passato aveva lavorato per RadioRai e aveva fatto parte della della giuria di Sanremo Giovani diventando direttore artistico di “SanremoLab”. Cotto ha scritto oltre 70 libri dedicati alla musica: nel novembre 2022 aveva pubblicato il suo primo romanzo, “Il re della memoria”, e si era classificato al secondo posto al Premio Bancarella 2023. Aveva lavorato anche a teatro scrivendo insieme al suo grande amico Giorgio Faletti lo spettacolo teatrale “L’ultimo giorno di sole” messo in scena da Chiara Bugatti, la moglie di Cotto. Dopo la sua morte, in molti nel mondo della musica in molti lo hanno voluto ricordare: tra questi Ringo, Dolcenera, Nek, gli Alteria, Mauro Repetto, Ambra, Samuele Bersani e Piero Pelù, un altro suo grande amico.

Il messaggio della moglie Chiara Bugatti

Il messaggio pubblicato da Virgin Radio è stato seguito da un secondo toccante messaggio scritto sui social della moglie Chiara Buratti, che lo ha salutato dopo 21 anni al suo fianco: “Ti ho sempre detto che mi hai salvata. È così. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe. La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto”.