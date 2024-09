Maurizio Merluzzo, lo youtuber morso da un ragno violino: “Ho quasi perso un braccio” VIDEO

Lo youtuber e doppiatore Maurizio Merluzzo, seguito da oltre un milione di follower, ha raccontato in un recente video sul suo canale YouTube di aver vissuto un’esperienza drammatica dopo essere stato morso dal ragno violino. L’incidente ha scatenato mesi di difficoltà e paure, con il rischio concreto di perdere un braccio. Merluzzo ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare i sintomi dopo un morso. Il primo segnale è stato un forte mal di testa, seguito da un gonfiore anomalo che ha reso la situazione sempre più complicata.

Il peggioramento dei sintomi e la diagnosi sbagliata

Nel video, Merluzzo ha raccontato come inizialmente avesse pensato che si trattasse di un semplice brufolo, ma col passare del tempo il gonfiore e il dolore sono aumentati notevolmente. Il braccio sinistro ha iniziato a gonfiarsi, portandolo a rivolgersi al pronto soccorso. Qui, gli è stato detto che si trattava probabilmente di una semplice infezione dovuta a un pelo incarnito, da curare con antibiotici. Tuttavia, il giorno successivo, una visita da una dermatologa ha rivelato la vera causa del problema: il morso del pericoloso ragno violino.

La cura e il trattamento post-morso

Una volta scoperta la vera natura del problema, Maurizio Merluzzo ha dovuto affrontare un trattamento doloroso. È stato sottoposto a un’incisione al braccio senza anestesia per far fuoriuscire la massa che si era formata a causa dell’infezione. Successivamente, la ferita è stata pulita con una siringa per rimuovere eventuali residui. Merluzzo ha raccontato con dettagli crudi la sua esperienza, mettendo in guardia i suoi follower dai pericoli legati a morsi di ragni velenosi e invitando tutti a non sottovalutare sintomi sospetti.