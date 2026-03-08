Uno studio condotto su quasi 5.000 utenti del social network X, di proprietà di Elon Musk, mostra che l’algoritmo della sezione “Per te”, che propone contenuti personalizzati, può influenzare le opinioni politiche spostandole verso posizioni più conservatrici. L’indagine, pubblicata su Nature da un team internazionale con la partecipazione dell’università Bocconi e della Paris School of Economics, ha utilizzato un esperimento controllato di sette settimane.

I partecipanti sono stati assegnati casualmente a due tipi di feed: uno algoritmico e uno cronologico, che mostra i contenuti in ordine temporale. All’inizio, il 76% degli utenti utilizzava già il feed algoritmico. Durante lo studio, i ricercatori hanno raccolto dati sulle opinioni politiche, il comportamento online e i contenuti visualizzati tramite un’estensione del browser che registrava i primi 100 post di ciascun feed.

L’analisi evidenzia che il feed algoritmico aumenta l’interazione e tende a spostare le opinioni verso posizioni più conservatrici, soprattutto su priorità politiche, indagini penali su Donald Trump e guerra in Ucraina. Il passaggio al feed cronologico ha avuto effetti limitati, mentre l’analisi dei contenuti ha mostrato una predominanza di post conservatori e di attivisti politici, con minore esposizione a testate giornalistiche tradizionali.