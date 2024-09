Meteo, torna il caldo torrido su mezza Italia: c’è la data

Dopo l’assaggio di autunno di questi giorni il meteo vira verso un clima più mite e gli esperti indicano la data del ritorno del caldo.

Non è ancora arrivato il momento di mettere da parte le t-shirt perché dopo il brusco calo delle temperature che ha caratterizzato gli ultimi giorni il meteo è destinato a cambiare ancora con un aumento delle massime che porterà di nuovo caldo su gran parte dell’Italia.

C’è chi saluterà il cambiamento con gioia perché nonostante ci si avvicini alla data ufficiale dell’entrata nella nuova stagione autunnale non si è ancora rassegnato all’idea di dover fare il cambio dell’armadio. Ma vediamo tutti i dettagli di seguito.

Meteo in cambiamento, ecco quando torna il caldo

Quindi per i prossimi giorni avremo minime in calo sulle Alpi e lungo le coste toscane, sarde orientali e sulla Sicilia tirrenica, in lieve rialzo lungo le coste adriatiche, ioniche e tirreniche meridionali, senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Le massime saranno però in aumento al Sud, su Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto centrosettentrionale e Alpi e Prealpi lombarde, in leggera flessione su Alpi occidentali, basso Piemonte, Liguria, bassa Lombardia, Emilia e Sardegna, stazionarie sul restante territorio.

Diciamo subito che non ci saranno periodi di caldo torrido come quest’estate appena trascorsa, è evidente. Ci sarà più semplicemente un ritorno a temperature più in linea con le medie stagionali del mese di settembre.

Per quanto riguarda il giovedì 19 settembre la giornata sarà all’insegna della variabilità sull’Italia, con piogge a insistere specialmente sulle regioni adriatiche.

La data della svolta è per venerdì 20 settembre. In giornata avremo piogge a insistere lungo le aree adriatiche e sviluppo di isolati temporali a ridosso delle aree montuose. Sono però attese però decise schiarite serali lungo le coste tirreniche.

Infine sabato 21 e domenica 22 settembre sarà un fine settimana con tempo in miglioramento, con residue deboli piogge al sud, specie sulle aree ioniche peninsulari e adriatiche. Possibile qualche improvviso acquazzone a ridosso dell’appennino nel pomeriggio.

Le temperature minime saranno in calo sulle Alpi, lungo le coste toscane, sarde orientali e sulla Sicilia tirrenica, in lieve rialzo lungo le coste adriatiche, ioniche e tirreniche meridionali, senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

I valori potrebbero raggiungere i 23/24°C fino ai 26°C al Centro e al Sud. Per poi arrivare nel weekend su picchi di oltre 30°C per le Isole Maggiori. Attenzione, però, il caldo durerà poco e le temperature autunnali sono destinate a ripresentarsi molto presto.