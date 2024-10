Metodo Lertola: la dieta di fine ottobre e novembre, come dimagrire subito

Se volete seguire il Metodo Lertola per dimagrire subito vi sveliamo in cosa consiste la dieta di fine ottobre e novembre da cominciare in questi giorni.

Vi siete guardati allo specchio e non ne potete più dei chili di troppo che appesantiscono la vostra figura? Siete sempre in tempo per iniziare un tipo di alimentazione controllato, una dieta che vi permetta di assumere meno calorie e di bruciare i rotolini invadenti. Oppure potete seguire il metodo Lertola che promette di far dimagrire senza fare alcuna dieta, in sostanza.

In cosa consiste il Metodo Lertola? Lo scopriamo di seguito ma come sempre vi raccomandiamo di parlare con il vostro medico di fiducia o con un nutrizionista, un dietologo o altre figure esperte per valutare insieme se questo programma dietetico può fare al caso vostro oppure no.

Come funziona la dieta di fine ottobre e novembre seguendo il Metodo Lertola

È davvero possibile concedersi qualsiasi tipo di alimento e dimagrire? La risposta della della specialista in Scienza dell’alimentazione è chiara e netta: sì. Il medico ha messo a punto una sorta di programma che permette di mangiare un po’ tutto ma cucinandolo in modo meno calorico. Non si fanno grandi rinunce, le ricette sono facili e veloci da realizzare e si può immagazzinare fino al 50% di calorie in meno.

Carla Lertola ha presentato anni fa il suo libro dal titolo “Liberi dalle diete” in cui spiega che non ha alcun senso sottostare a diete rigide e punitive perché sono presto abbandonate. Si può dimagrire anche mangiando gli abbondanti pasti domenicali insieme a tutta la famiglia, che notoriamente sono ricchi di piatti ben conditi. Il segreto è imparare a cucinare in modo da usare meno grassi e risparmiare da 500 a 2000 calorie.

Nel libro della dottoressa Carla Lertola, scritto insieme a Fiorenzo Frumento, chef e biologo con competenze nella biochimica degli alimenti, ci sono tante proposte di menu divise per ogni occasione, feste, cene con gli amici, ricorrenze, e per tutti i gusti.

Le ricette dei piatti sono facili da seguire e le pietanze sono leggere. Sono preparate con ingredienti sani e gustosi, che sono in grado di appagare il palato e allo stesso tempo di far dimagrire. Non occorre cambiare stile di vita, ma modo di cucinare. Tutti i piatti sono ammessi, non ci sono cibi vietati. Diciamo che è una dieta in cui si mangia tutto.

Se volete uno schema per farvi un’idea potete mangiare a colazione un caffè o un tè e dei biscotti integrali con mezzo bicchiere di latte, una mela per spuntino, a pranzo pasta e ceci con insalata e a cena nasello al forno con patate e carote di contorno.