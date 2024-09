“Mi ha stufato, lo porto al canile”, la finta telefonata fa disperare il cane: l’inaspettata reazione

Un cane “intuisce” che qualcosa non va reagendo in modo inaspettato ad una telefonata del padrone che ha prodotto un breve video dello scherzo che ha avuto un gran successo sui social.

Che sui social network i video con animali riscuotano un certo successo è risaputo, le pose buffe di cani e gatti soprattutto sono in grado di renderci più allegri. A loro va il merito di farci sorridere e strapparci per qualche momento dalla tensione che può svilupparsi nell’arco della giornata per svariati motivi.

Il successo dei contenuti pubblicati sul web che vedono protagonisti i pelosi di tutte le taglie e di tutte le età è sancito dalla viralità. Capita che un video esilarante o comunque ben costruito sia condiviso più volte rimbalzando sulle bacheche dei social network fino a diventare, appunto, virale. Ed è il caso di questo piccolo filmato della durata di pochi minuti. Il quale è stato talmente tanto apprezzato dagli utenti che vale la pena riproporlo.

Lo scherzo al cane che reagisce alla finta telefonata del padrone

Il protagonista del video è un pitbull femmina di nome Klea, che è spesso ripresa dal suo padrone in diverse situazioni in cui dimostra sempre di avere una spiccata intelligenza e una capacità reattiva fuori dal normale. La sua tenerezza e spontaneità hanno fatto breccia nel cuore degli utenti dei social tanto che la possiamo considerare come una piccola star del web.

Sono tanti i filmati in cui la possiamo vedere mentre gioca con il suo padrone, e ce ne sono alcuni in cui lui si prende gioco di lei sferzandole dei veri e propri colpi bassi. Come quando ha finto di telefonare al canile per comunicare agli addetti di essersi stufato di averla in casa e di volerla “restituire” come fosse un pacco.

Alle parole di Diego Cammarata, l’amico umano di Klea che ha progettato il diabolico scherzo, la pittbull reagisce in modo davvero particolare, dimostrando di avere una sensibilità fuori dal normale. Infatti quando Diego pronuncia le parole “basta mi sono stufato di lei, si comporta male“, la cagnolina comincia a battere con la zampa sulla mano del ragazzo. Si vede che è molto spaventata all’idea di essere portata al canile!

Vedere la paura del cane e la sua reazione alle parole del ragazzo ha fatto commuovere chi ha visto il video sui social, generando diversi commenti in favore della piccola Klea. Anche perché c’è davvero chi maltratta gli animali (i cani abbandonati sono migliaia ogni anno) non curandosi del dolore che possono provocare in questi esseri tanto sensibili.