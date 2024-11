Mobili in legno, non serve il restauratore per dargli nuova vita: con questi semplici passaggi chiunque può farlo in casa

Ami i tuoi mobili in legno, meno l’idea di dover spendere una fortuna per farli tornare al loro splendore? Con pochi passaggi hai risolto.

C’è poco da fare: i mobili in legno hanno un fascino che non conosce tempo. Eleganti e accoglienti, riescono a trasformare qualsiasi casa in un ambiente caldo, vissuto e intimo, aggiungendo anche un tocco di classe in più che non guasta mai. Insomma, possiamo dire come siano l’espressione di un’eleganza naturale, capace di adattarsi a qualsiasi tendenza.

Tuttavia, mantenerli in perfette condizioni può rivelarsi davvero complicato: con il passare del tempo, infatti, possono graffiarsi, scolorirsi o rovinarsi a causa di umidità, esposizione alla luce o usura quotidiana. Quando il danno è evidente poi, il primo pensiero è rivolgersi a un restauratore che possa riportare il mobile al suo splendore originale, ma il costo non è sempre alla portata di tutti.

Mobili in legno come nuovi e senza restauro: c’è solo una cosa che devi fare

Il restauro infatti può richiedere centinaia di euro, specialmente per pezzi di grandi dimensioni o particolarmente danneggiati, niente però che non si possa risolvere in maniera abbastanza semplice restaurando i tuoi mobili in legno da solo. Può sembrare a primo impatto complicato, ma non lo è affatto. Per prima cosa, indossa guanti, mascherina e occhiali protettivi per lavorare in sicurezza, dopodiché rimuovi maniglie, cerniere o qualsiasi altro componente metallico dal mobile così da poter lavorare senza ostacoli.

Adesso puoi iniziare il trattamento con la sverniciatura: applica con un pennello ampio uno sverniciatore, assicurandoti di stenderlo uniformemente su tutta la superficie così da raggiungere anche gli angoli più nascosti, e lascia agire per il tempo indicato. Non appena vedrai la vernice cominciare a sollevarsi, potrai rimuoverla delicatamente facendo attenzione a non rovinare il legno.

A questo punto con la vecchia vernice eliminata esamina la superficie per individuare eventuali imperfezioni e poi usa la carta vetrata per levigare il legno, rendendolo liscio e uniforme, così da essere pronto per la nuova finitura o riverniciatura. Pulisci il mobile con un panno umido, applica un primer per migliorare l’adesione della vernice e stendi la prima mano di vernice seguendo le venature del legno.

Fatto questo primo passaggio preliminare, carteggia leggermente per eliminare eventuali imperfezioni e applica una seconda mano di vernice per un risultato più duraturo: così il tuo vecchio mobile sembrerà appena uscito dalla falegnameria e senza spendere una fortuna.