Il Museo Egizio di Torino ha compiuto 200 anni. È il più antico museo del mondo dedicato interamente alla cultura egizia, secondo per dimensioni soltanto a quello del Cairo.

Per celebrarne il bicentenario della fondazione, Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo dedicato. Lo ha comunicato Poste Italiane il 22 novembre.

Caratteristiche del francobollo

Si tratta di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le Eccellenze del sapere.

La vignetta riproduce un disegno in inchiostro acquarellato di Marco Nicolosino del 1832 circa raffigurante il primo allestimento della collezione Drovetti del Museo Egizio di Torino. In alto, a sinistra è presente il logo per il bicentenario della fondazione del Museo. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

Tiratura: duecentocinquantamila venti francobolli

Indicazione tariffaria: B zona 1, pari a 1.30€.

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: due; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 40 x 28 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Dove trovare l’annullo e i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Torino 35.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

E’ stata realizzata una cartella filatelica in formato A4 a tre ante contenente il francobollo singolo, la quartina, la busta personalizzata, la cartolina affrancata ed annullata e il bollettino illustrativo al prezzo di 20€, inoltre un folder in formato A5 a due ante contenente una cartolina affrancata ed annullata al prezzo di 10€.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato il primo visitatore del nuovo allestimento del Museo Egizio di Torino, inaugurato per l’importante anniversario del complesso museale, ed ha potuto ammirare tra i nuovi percorsi espositivi, la Galleria dei Re e il Tempio di Ellesija

Fin dalla sua fondazione, nel 1824, il museo è ospitato, nel cuore di Torino, nel palazzo barocco denominato “Collegio dei Nobili”

I festeggiamenti per il bicentenario del Museo Egizio

Le celebrazioni sono iniziate con il “Festival 200” dal 20 al 22 novembre, ma proseguiranno con un ricco programma di eventi fino al 2025, per continuare a condividere il passato e il futuro di questo straordinario museo torinese.

Il “Festival 200”, aperto a tutti, completamente gratuito e con un ricco programma di appuntamenti, ha attirato oltre 23mila visitatori nei tre giorni di apertura durante i quali è stato possibile visitare anche i nuovi allestimenti di Galleria dei Re e della Cappella rupestre di Ellesyia, inaugurati mercoledì 20 novembre. Oltre a Laboratori, speed lecture, performance e conferenze.

Il 20 novembre sono stati inoltre inaugurati due progetti di arte contemporanea appositamente pensati e realizzati per il Museo Egizio: Sguardi del museo, sguardi sul museo dell’artista Ali Cherri e quello dell’artista Sara Sallam The Sun Weeps for the Land and Calls From the Garden of Stones.