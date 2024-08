Fedez: forti dolori addominali e vomito in aereo, ricoverato in ospedale e dimesso dopo 5 ore

Nuovo malore per Fedez con ricovero d’urgenza. Il rapper si sarebbe dovuto esibire a Gallipoli. A bordo del jet privato che lo stava portando in Puglia, durante il volo il cantante ha avuto forti dolori addominali e vomito. Una volta atterrato è stato portato in ospedale. Quanto accaduto lo ha spiegato il suo staff in una nota: “Purtroppo, durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”.

Fedez, malore in volo e ricovero. La madre: “Colpa dei funghi”

Il cantante è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Ci è rimasto cinque ore prima di essere dimesso su sua richiesta. L’Asl ha comunicato che il cantante è arrivato “alle 22.29 al Pronto soccorso del Perrino, su un’ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di è stato dimesso su sua richiesta”. La madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, questa mattina ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 che il malore del figlio è stato causato da un’intossicazione alimentare perché “ha mangiato dei funghi”. Il malessere non sarebbe dunque correlato ai problemi che sono seguiti al tumore di due anni fa.

I problemi di salute di Fedez

Fedez ha subito un’operazione per la rimozione di un tumore al pancreas. Successivamente ha dovuto ricorrere alle cure dei medici ospedalieri diverse volte. L‘ultima volta lo scorso 11 luglio, quando è stato ricoverato al Policlinico di Milano per un’emorragia interna ed è stato sottoposto a una gastroscopia per fermare la perdita di sangue.

A maggio scorso c’era stata una fuga di notizie incontrollata che lo dava in fin di vita. Era stato lo stesso rapper a spiegare come combatta, dopo l’intervento, con forti dolori addominali. Il 28 settembre 2023 era stato invece ricoverato per due ulcere che gli avevano provocato una emorragia interna costringendo i medici a sottoporlo a diverse trasfusioni e ad un ricovero di diversi giorni.