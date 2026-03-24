Gino Paoli è morto a 91 anni nella notte fra luned’ 23 e martedì 24 marzo. A dare la notizia la sua famiglia che chiede la massima riservatezza, in una nota: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”.

Tra i cantautori italiani, Gino Paoli è considerato un innovatore. Con “Il cielo in una stanza” e “Sapore di mare” ha cantato l’Italia degli anni Sessanta. Era nato a Monfalcone, il paese di origine di sua madre Caterina, il 23 settembre 1934 e viveva a Genova.