Il calzolaio romano che ripara la cintura della chitarra di David Gilmour senza sapere chi sia

Il calzolaio che ripara inconsapevolmente la chitarra di David Golmour. E’ successo una domenica mattina nelle scorse settimane durante il tour romano al Circo Massimo dell’ex Pink Floyd, tour che è durato sei date.

A Roma, come in tutte le grandi città, di domenica i calzolai sono tutti chiusi dato che la loro attività non è considerata fondamentale per la sopravvivenza. Tutti tranne uno che si trova in via Bravetta e che è gestito da una coppia di peruviani.

La cintura della chitarra di David Gilmour si è rotta, calzolaio diventa eroe per un giorno

L’artigiano che ci lavora apre la bottega come fa sempre anche di domenica. Sembra una giornata come le altre, ma di lì a poco entrerà un cliente che lo renderà un eroe inconsapevole per un giorno.

Ad entrare è infatti un collaboratore di David Gilmour che sta cercando qualcuno che disperatamente ripari la cintura della chitarra che ha ceduto durante il concerto di qualche sera prima. Cedimento avvenuto mentre Gilmour stava per partire con il famoso assolo di “Comfortably Numb”.

“Grazie al calzolaio di via Bravetta”

“Quando la tracolla della tua chitarra si rompe un attimo prima del grande assolo… grazie al calzolaio di via Bravetta per averla riparata”, ha scritto l’ex leader dei Pink Floyd su Instagram. Non è dato sapere quale sia stata la reazione successiva della coppia che almeno il nome “Pink Floyd” l’avranno sentito in giro. O no?