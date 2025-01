La cantante e attrice Marianne Faithfull, una delle icone della Swinging London degli anni Sessanta, è morta a 78 anni. Scoperta ad una festa dal manager dei Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, raggiunse la fama nel 1964 con la canzone As tears go by scritta appositamente per lei dai Rolling Stones.

In un comunicato diffuso dalla Bbc, si legge: “È con profonda tristezza che annunciamo la morte della cantante, cantautrice e attrice Marianne Faithfull. Marianne è spirata pacificamente a Londra circondata dalla famiglia che amava. Ci mancherà tanto”. Faithfull è stata una delle grandi sopravvissute di quell’epoca, capace di riprendersi dai problemi di alcol e droga per diventare una celebre cantautrice. Tra il 1964 e il 1970, tra alti e bassi è stata la compagna di Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones.

Eppure le sue origini non avrebbero mai fatto pensare a quel tipo di vita: nacque nel dicembre del 1946 nel quartiere londinese di Hampstead da una famiglia aristocratica. La ribalta arrivò prestissimo, già a 17 anni, grazie a As tears go by brano scritto per lei da Jagger e l’altra colonna portante degli Stones, Keith Richards. Ma non va dimenticato anche il suo ruolo da protagonista in The Girl On A Motorcycle, film uscito nelle sale nel 1968 e tradotto in italiano con il titolo Nuda Sotto la Pelle.

Dopo un periodo di oblio seguito alla fine della relazione con Jagger e caratterizzato da una vita irrequieta e problemi di droga, Faithfull tornò al successo con l’album Broken English (1979), un disco raffinato in cui si mescolano atmosfere dark e psichedeliche. Seguirono lavori di ottima qualità come Dangerous Acquaintances, A Child’s Adventure e Rich Kid Blues, sempre sostenuti da una voce roca e profonda che negli anni arrivò a maturare in sfumature emozionanti.

Dal 1987, anno di Strange Weather, la cantante conobbe un successo sempre maggiore. Alle prove di musica pop affiancò l’interpretazione dei classici e alcuni lavori dai tratti sperimentali, inanellando collaborazioni con musicisti come Angelo Badalamenti, David A. Stewart (ex Eurythmics), Billy Corgan e Beck. Il 21 luglio 1990 si esibì al grande concerto The Wall – Live in Berlin di Roger Waters con altri superospiti e nel 1997 collaborò con i Metallica come voce ospite nella canzone The Memory Remains, contenuta nell’album ReLoad.

Negli anni successivi partecipò ai film Marie Antoinette di Sofia Coppola (dove interpreta l’imperatrice Maria Teresa d’Austria madre di Maria Antonietta) e Irina Palm – Il talento di una donna inglese di Sam Garbarski dove, nel ruolo di protagonista, suscitò unanimi consensi di critica e di pubblico.

In occasione del Women’s World Award del 2009 a Vienna le venne conferito il World Lifetime Achievement Award a coronamento di una vita straordinaria, segnata anche da una forma grave di coronavirus nell’aprile 2020. Ma riuscì a pubblicare il suo 21/o e ultimo album, She Walks in Beauty, un anno dopo.