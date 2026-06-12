Torna a Roma il San Lorenzo Blues Festival. La manifestazione giunta alla sua dodicesima edizione è dedicata alle migliori band blues che gravitano nel quartiere di San Lorenzo riunite in un’unica serata dedicata al blues e ai suoi sviluppi più recenti.

Come lo scorso anno questa edizione del Festival si svolgerà sul palco del Parco delle Stelle gestito dai giovani di San Lorenzo dove dalle ore 20,30 si alterneranno Peter Lavell (roots blues da Amsterdam), Funnel Band (superband di musicisti romani), Taxi Blues (blues band romana) e Fleurs du Mal (band rock/blues romana storica). Chiuderà la jam session finale con tutti gli artisti insieme come tradizione del San Lorenzo Blues Festival.

Questi gli orari:

Ore 20,45: Peter Lavell

ore 21,30: Funnel Band

ore 22,15: Taxi Blues

ore 23,00: Fleurs du Mal

23,40: Jam session finale con tutti gli artisti.

Peter Lavell

Apre la dodicesima edizione del Festival il chitarrista e cantante Peter Lavell proveniente da Amsterdam, leader dei The Gritmoaners, duo di roots & blues, molto conosciuto nella scena blues di Amsterdam e musicista poliedrico che suona chitarra acustica ed elettrica, pedal steel e lap steel. Proporrà con un set acustico dedicato al country-blues tradizionale.

Peter Lavell – Voce, chitarra acustica

FUNNEL Band

Superband formata da musicisti storici romani che propone brani originali e classici del rock-blues, un power trio con Davide Papaleo (fondatore dei Cold Shot, Women in Blues, Parafusion), Andrea Morelli (fondatore dei Klaxon, Garcon Fatal) e Gabriele Morcavallo (titolare del Charleston Musica e batterista turnista professionista). La formazione è la seguente: Davide Papaleo – voce, chitarra / Andrea Morelli – basso / Gabriele Morcavallo – batteria.

Taxi Blues

Band blues romana apprezzatissima. La solida sezione ritmica formata da Mario Damico alla batteria e Luca Amici al basso, e il piano e l’organo di Emiliano Guidi, accompagnano e sostengono la calda e vibrante voce e le note della chitarra dell’unico e solo taxi driver del blues romano Angelo Auciello. Brani originali e standard classici del blues si alternano nel ricco e coinvolgente repertorio dei Taxi Blues.

La formazione è la seguente: Angelo Auciello – voce, chitarra / Emiliano Guidi – tastiere / Mario Damico – batteria / Luca Amici – basso.

Fleurs du Mal

Band romana storica, residente a San Lorenzo, in attività sin dal 1984, suona un mix di blues, rock, swing, funk e rythm’n’blues con un repertorio rodatissimo basato su brani originali con testi in italiano, inglese e spagnolo. Hanno realizzato 10 album (dal 1989 a oggi, in vinile e in cd) tra cui il recente cd “Gumbo” dedicato al blues, registrato con la straordinaria partecipazione del famoso armonicista di New Orleans Andy J Forest, e adesso il nuovo album “Spacetime Mystery”. Hanno all’attivo oltre 1600 concerti in Italia (tra i quali anche ai Festival Trasimeno Blues, Liri Blues, Delta Blues Rovigo, Aglientu Summer Blues, Mamma Blues Nureci, Underground Blues Cagliari), in Olanda, Belgio, Francia, Germania, Svizzera e Usa. La formazione è composta da: Stefano Iguana – voce, chitarra, slide / Roberto Cruciani – basso, cori / Graziella Olivieri – sax tenore, cori / Clemente Verdicchio – sax contralto / Gabriel Greco – batteria.