Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, cresce la voglia di viaggiare e scoprire nuove mete, sia vicine che lontane.

Dalle tradizionali località montane italiane alle capitali europee illuminate, passando per destinazioni esotiche e città iconiche nel mondo, le opzioni per trascorrere un Natale e un Capodanno indimenticabili sono numerose e diversificate.

Proposte più suggestive di questa stagione

Courmayeur: la montagna che accende le feste

Nel cuore della Valle d’Aosta, Courmayeur si prepara ad accogliere i visitatori con un calendario di eventi ricco e coinvolgente. La stagione invernale 2025-2026, aperta ufficialmente dal 29 novembre 2025 al 6 aprile 2026, si inaugura con l’accensione del grande albero di Natale e l’evento Welcome Winter 2026, che trasformeranno il borgo in un vero e proprio villaggio di luci, musica e tradizioni. Passeggiare lungo Via Roma significa immergersi in un’atmosfera autentica, dove le vetrine addobbate si sposano con i profumi della montagna e i sapori tipici valdostani come la Fontina DOP e il genepì.

Courmayeur non è solo sci: accanto alle piste perfettamente innevate, la località offre esperienze di shopping “local” con boutique storiche come Guichardaz e raffinati negozi di artigianato alpino come Papier Courmayeur. La notte della Vigilia è particolarmente suggestiva grazie al ritorno di Rhémy de Noël, il Babbo Natale guida alpina che illumina il cammino tra la neve con lanterne accese, regalando ai più piccoli un momento di pura magia.

Il Sultanato dell’Oman: un Natale al caldo tra deserto e mare

Chi desidera fuggire dal freddo può scegliere il Sultanato dell’Oman, raggiungibile con voli diretti dall’Italia in circa sei ore. Con temperature medie intorno ai 25 gradi, l’Oman si conferma una meta ideale per chi cerca sia relax che avventura. Le coste di Muscat offrono immersioni e snorkeling nelle isole Daymaniyat, mentre a Salalah si trovano resort di lusso e spiagge incontaminate. Per gli amanti dell’avventura, il deserto di Sharqiya Sands propone campi tendati sotto le stelle e spettacolari voli in mongolfiera con Royal Balloon.

La scena culturale omanita si anima con la nuova stagione 25/26 della Royal Opera House di Muscat e la galleria d’arte Alia Al Farsi Gallery, dove si possono ammirare opere ispirate alla cultura sufi. Per rigenerarsi, la Spa del Mandarin Oriental combina trattamenti tradizionali e filosofia orientale, preparando i visitatori al meglio per il nuovo anno.

Capitale della musica e dell’arte, Vienna si veste di luci natalizie alimentate da energia verde fin da novembre 2025, illuminando 32 vie tra cui il celebre Graben e il raffinato Kohlmarkt. Il percorso Imperial Lights a Schönbrunn riporta i visitatori all’epoca degli imperatori con decorazioni barocche e spettacoli serali.

Da non perdere la pista di pattinaggio sul ghiaccio Wiener Eistraum e le attrazioni del Prater, oltre a una ricca programmazione di concerti corali e spettacoli natalizi. Il 31 dicembre, il centro storico diventa un grande palcoscenico a cielo aperto per il Percorso di San Silvestro, concluso dal rintocco della campana Pummerin e dal tradizionale valzer sul Bel Danubio Blu, preludio alla stagione dei balli viennesi.

Sudafrica e Stati Uniti: feste tra natura e tradizioni

Il Sudafrica a dicembre si anima con panorami mozzafiato lungo le sue coste, da Durban a Cape Town. In particolare, nel KwaZulu-Natal, l’osservazione notturna delle tartarughe marine nell’iSimangaliso Wetland Park regala un’esperienza unica. Cape Town offre tramonti indimenticabili sulle spiagge di Clifton e Camps Bay, perfette per feste all’aperto e bagni invernali.

Negli Stati Uniti, la stagione natalizia è un caleidoscopio di tradizioni: in North Carolina, la National Gingerbread House Competition ad Asheville crea veri capolavori di pan di zenzero, mentre Frankenmuth, nel Michigan, si trasforma nella “Christmas Town USA” con mercatini e decorazioni scintillanti. In Florida, eventi come il Deck the Chairs a Jacksonville Beach e il Shoe Drop a Key West offrono un Natale all’insegna del clima esotico e della musica.

Philadelphia e New York: mete natalizie alternative e intramontabili

Philadelphia si distingue per una stagione festiva che inizia con la parata del Ringraziamento e prosegue con eventi come il Philadelphia Christmas Village a Love Park e spettacoli di luci come l’Electrical Spectacle Light Show a Franklin Square. A Capodanno, la città celebra la tradizione con la storica Mummers Parade, una delle più grandi parate folkloristiche degli Stati Uniti.

Il grande classico resta New York City, che nel 2025 celebra il suo 400° anniversario con eventi speciali. L’accensione dell’albero al Rockefeller Center il 3 dicembre e la pista di pattinaggio Wollman Rink a Central Park, giunta al 75° anniversario, sono solo alcune delle attrazioni principali. I festeggiamenti includono il centenario delle Rockettes al Radio City Music Hall e spettacoli di “Lo Schiaccianoci” in diversi teatri della città. Il Capodanno si conclude con il celebre Ball Drop a Times Square, visibile anche da location esclusive come il M Social Hotel Times Square.

Queste destinazioni offrono un ventaglio ricco di esperienze per ogni tipo di viaggiatore, dal desiderio di avventura all’atmosfera più tradizionale, per celebrare un Natale e un Capodanno memorabili.